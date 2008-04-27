مسابقات قرآنی دانش آموزی زیر ساختهای قرآنی جامعه را می سازد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام دکتر حسین سبحانی نیا ظهر امروز در بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه گروه سه در سالن اجتماعات شهر عشق آباد مرکز بخش میان جلگه نیشابور افزود: دانش آموزی که با قرآن مانوس شد به هنگام ورود به دانشگاه در برابر تند بادهای مسموم جامعه که با انگیزه های خاص از بیرون دانشگاه دمیده می شود، می تواند مصون بماند و در تحصیل نیز موفقتر باشد.

نماینده نیشابور در مجلس گفت: استقلال کشور و پیشرفت ایران در عرصه های مختلف و مصونیت جامعه اسلامی در برابر توطئه های مختلف به دلیل توجه آحاد مردم به مفاهیم قرآنی است.

وی اظهار داشت : امروز توجه به تفکر و فرهنگ قرآنی، یکی از نیازهای جامعه ماست.

سبحانی نیا با نقل از روایتی از پیامبر خاتم (ص) گفت: هنگامی که جهل، فساد و دورویی در جامعه فراگیر شد به قرآن مراجعه کنید و هر کس قرآن را پیش رو قرار بدهد، قرآن کریم او را به جلو می برد و هدایت می کند.

منتخب مجلس هشتم خاطر نشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سنوات اخیر، فعالیت های متنوع و بسیار تاثیر گذار قرآنی در سطح جامعه اجرا شد.

سبحانی نیا در پایان عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب وقت زیادی را جهت احیای فرهنگ قرآنی و اجرایی شدن مفاهیم ارزشمند آن در جامعه صرف می کنند.