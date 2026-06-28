بخش ویژه «ایثار و مقاومت» به جشنواره تئاتر همدان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف پاسداشت ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان این مرز و بوم، به‌ویژه فرماندهان و شهدای حماسه ملی، بخش ویژه‌ای با عنوان «ایثار و مقاومت» به ساختار محتوایی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان افزوده شد.

وی افزود: این بخش از جشنواره، پذیرای آثار نمایشی با محوریت مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت، شهادت‌طلبی، وحدت ملی، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، فرهنگ پایداری و امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر ظرفیت‌های هنری استان، خاطرنشان کرد: این رویکرد جدید در کنار سایر محورهای محتوایی جشنواره دنبال می‌شود و امیدواریم هنرمندان خلاق و متعهد استان با تولید و ارائه آثار فاخر و ارزشمند، به شکلی هنرمندانه روایتگر رشادت‌ها و همبستگی ملی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهلت ارسال آثار اشاره کرد و گفت: هنرمندان و گروه‌های نمایشی متقاضی شرکت در این رویداد تا پایان روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک خود اقدام کنند و از تمامی اهالی تئاتر استان دعوت می‌شود با حضور فعال و ارائه آثار باکیفیت، به غنای این رویداد مهم فرهنگی و هنری بیافزایند.

حدادی در پایان یادآور شد: سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مشارکت انجمن هنرهای نمایشی استان برگزار خواهد شد و در نهایت آثار برگزیده این جشنواره برای حضور در مراحل بعدی و رقابت در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند.