دبیر نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، مهدی شفیعی در حکمی حمیدرضا اردلان را به‌عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منصوب و در نشستی با حضور احمدحسین فتائی مشاور اجرائی معاونت امور هنری، بابک رضائی مدیرکل دفتر موسیقی و اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران حکم دبیری را به اردلان اعطا کرد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم اردلان نوشته است:

نظر به دانش و تجارب ارزنده هنری جنابعالی و به پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر امور موسیقی به موجب این حکم، به‌عنوان «دبیر نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت استادان ارجمند موسیقی و بهره‌مندی از تجارب دوره‌های گذشته، جشنواره‌ای برخوردار از شاخصه‌های فرهنگی و امتیازات هنری قابل قبول در پیش داشته باشیم.

حمیدرضا اردلان مدرس دانشگاه، پژوهشگر و موسیقی شناس سه دوره به‌عنوان دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان و چندین دوره نیز به عنوان مشاور دبیر و داور بخش موسیقی نواحی این جشنواره حضور داشته است.