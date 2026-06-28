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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

کیامهر: سرود «نازنین رقیه» از سوی بچه‌های مسجدی روستای وینسار تولید شد

کیامهر: سرود «نازنین رقیه» از سوی بچه‌های مسجدی روستای وینسار تولید شد

سنندج- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان از تولید سرود «نازنین رقیه» توسط گروه سرود اعضای کانون فرهنگی هنری قائم(عج) روستای وینسار خبر داد.

بهزاد کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرود «نازنین رقیه» جدیدترین اثر گروه سرود کانون فرهنگی هنری قائم(عج) روستای وینسار است که با محوریت ارادت کودکان و نوجوانان به اهل‌بیت(ع) تولید شده است.

وی افزود: این اثر با اجرای اعضای کودک و نوجوان کانون فرهنگی هنری قائم(عج) و با حضور دختر شهید مدافع حرم شهید میلاد حیدری، در کنار مزار مطهر این شهید والامقام ضبط و تولید شده است.

وی خاطر نشان کرد: «نازنین رقیه» روایتی از دلدادگی نسل کودک و نوجوان به خاندان عصمت و طهارت(ع) است؛ نوایی ساده و صمیمی که در سوگ حضرت رقیه(سلام‌الله‌علیها) از دل دختران عاشق اهل‌بیت(ع) برخاسته و با پیوند یاد شهدا، رنگی از ایثار و معنویت گرفته است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان یادآور شد: گروه سرود کانون فرهنگی هنری قائم(عج) روستای وینسار از جمله مجموعه‌های فعال فرهنگی هنری در حوزه تربیت هنری نوجوانان و ترویج معارف دینی و انقلابی در بستر مسجد است.

کد مطلب 6873032

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