بهزاد کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرود «نازنین رقیه» جدیدترین اثر گروه سرود کانون فرهنگی هنری قائم(عج) روستای وینسار است که با محوریت ارادت کودکان و نوجوانان به اهل‌بیت(ع) تولید شده است.

وی افزود: این اثر با اجرای اعضای کودک و نوجوان کانون فرهنگی هنری قائم(عج) و با حضور دختر شهید مدافع حرم شهید میلاد حیدری، در کنار مزار مطهر این شهید والامقام ضبط و تولید شده است.

وی خاطر نشان کرد: «نازنین رقیه» روایتی از دلدادگی نسل کودک و نوجوان به خاندان عصمت و طهارت(ع) است؛ نوایی ساده و صمیمی که در سوگ حضرت رقیه(سلام‌الله‌علیها) از دل دختران عاشق اهل‌بیت(ع) برخاسته و با پیوند یاد شهدا، رنگی از ایثار و معنویت گرفته است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان یادآور شد: گروه سرود کانون فرهنگی هنری قائم(عج) روستای وینسار از جمله مجموعه‌های فعال فرهنگی هنری در حوزه تربیت هنری نوجوانان و ترویج معارف دینی و انقلابی در بستر مسجد است.