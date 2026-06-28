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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

استاندارد خراسان جنوبی بیش از هزار بازرسی از بازار انجام داد

استاندارد خراسان جنوبی بیش از هزار بازرسی از بازار انجام داد

بیرجند- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از انجام یک‌هزار و ۲۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

مصطفی بذری در گفتگو با مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالاهای عرضه‌شده و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، بازرسان اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی در سه ماه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۲۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در سطح استان انجام داده‌اند.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف اطمینان از عرضه کالاهای دارای نشان استاندارد، جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد و افزایش سطح ایمنی و کیفیت کالاهای مصرفی، به صورت مستمر در سراسر استان انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بازار تصریح کرد: بازرسان این اداره‌کل به صورت مستمر بر عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

بذری اجرای مستمر طرح کنترل بازار را عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت کالاها، افزایش اعتماد عمومی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی با جدیت این مأموریت را دنبال می‌کند.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید کالاهای مشمول استاندارد اجباری، به نشان استاندارد و اصالت کالا توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۷ رسیدگی به شکایات مردمی اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی گزارش دهند.

کد مطلب 6873082

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