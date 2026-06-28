  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

شناسایی گونه‌های بومی باغ گلستان؛گامی برای توسعه فضای سبز پایدار تبریز

شناسایی گونه‌های بومی باغ گلستان؛گامی برای توسعه فضای سبز پایدار تبریز

تبریز- تبریز- معاون پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: شناسایی گونه‌های بومی و کهنسال باغ گلستان، زمینه‌ساز توسعه فضای سبز پایدار و سازگار با اقلیم تبریز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت همکاری‌های مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اداره کل مسکن و شهرسازی و شهرداری تبریز جهت معرفی گونه‌های درختی و بوته‌ای سازگار با شرایط اقلیمی استان آذربایجان شرقی، روز یکشنبه هیئتی از متخصصان و پژوهشگران این مرکز از پارک کهن باغ فجر تبریز بازدید کردند.

بهمن پاسبان اسلام در این بازدید تأکید کرد: شناسایی گونه‌های بومی و دیرینه پارک گلستان تبریز، زیربنای همکاری‌های راهبردی با شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی برای توسعه فضای سبز پایدار در کلان‌شهر تبریز خواهد بود.

پاسبان اسلام اظهار کرد: هدف از این برنامه، بهره‌گیری از تجربیات زیستی گونه‌های بومی و قدیمی است تا بتوانیم مدل‌های دقیقی از گیاهان سازگار با شرایط خاص اقلیمی تبریز را به سازمان‌های اجرایی معرفی کنیم.

وی افزود: در این بازدید، کارشناسان مرکز از جمله راهله استاد هاشمی، رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع، و شهرام یوسفی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، گونه‌های بسیار قدیمی و بومی مستقر در این پارک را مورد بررسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: برخی از درختان موجود در باغ گلستان بیش از یک قرن قدمت دارند و بررسی وضعیت رشدی، میزان سازگاری و سلامت این گونه‌های دیرینه، داده‌های ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا در برنامه‌ریزی‌های آتی شهرداری برای کاشت گونه‌های مقاوم و کم‌مصرف از نظر آبی، از این الگوها استفاده شود.

گفتنی است این بازدید در پاسخ به درخواست اداره کل مسکن و شهرسازی صورت گرفته است تا با تکیه بر یافته‌های علمی و پژوهشی، روند توسعه فضای سبز در کلان‌شهر تبریز به گونه‌ای پیش برود که علاوه بر زیبایی بصری، بیشترین پایداری را در برابر تغییرات اقلیمی منطقه داشته باشد.

کد مطلب 6873092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها