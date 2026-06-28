به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت همکاری‌های مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اداره کل مسکن و شهرسازی و شهرداری تبریز جهت معرفی گونه‌های درختی و بوته‌ای سازگار با شرایط اقلیمی استان آذربایجان شرقی، روز یکشنبه هیئتی از متخصصان و پژوهشگران این مرکز از پارک کهن باغ فجر تبریز بازدید کردند.

بهمن پاسبان اسلام در این بازدید تأکید کرد: شناسایی گونه‌های بومی و دیرینه پارک گلستان تبریز، زیربنای همکاری‌های راهبردی با شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی برای توسعه فضای سبز پایدار در کلان‌شهر تبریز خواهد بود.

پاسبان اسلام اظهار کرد: هدف از این برنامه، بهره‌گیری از تجربیات زیستی گونه‌های بومی و قدیمی است تا بتوانیم مدل‌های دقیقی از گیاهان سازگار با شرایط خاص اقلیمی تبریز را به سازمان‌های اجرایی معرفی کنیم.

وی افزود: در این بازدید، کارشناسان مرکز از جمله راهله استاد هاشمی، رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع، و شهرام یوسفی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، گونه‌های بسیار قدیمی و بومی مستقر در این پارک را مورد بررسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: برخی از درختان موجود در باغ گلستان بیش از یک قرن قدمت دارند و بررسی وضعیت رشدی، میزان سازگاری و سلامت این گونه‌های دیرینه، داده‌های ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا در برنامه‌ریزی‌های آتی شهرداری برای کاشت گونه‌های مقاوم و کم‌مصرف از نظر آبی، از این الگوها استفاده شود.

گفتنی است این بازدید در پاسخ به درخواست اداره کل مسکن و شهرسازی صورت گرفته است تا با تکیه بر یافته‌های علمی و پژوهشی، روند توسعه فضای سبز در کلان‌شهر تبریز به گونه‌ای پیش برود که علاوه بر زیبایی بصری، بیشترین پایداری را در برابر تغییرات اقلیمی منطقه داشته باشد.