قلع و قمع ۶۳۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل الهی روز سه شنبه گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تعداد ۶۳۸ ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق کمرنق تا شادباد مشایخ شهرستان تبریز به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و با هماهنگی و دستور قضایی و حضور عوامل جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول قلع و قمع شد.

وی افزود: این ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر احداث قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه پس از شناسایی توسط یگان حفاظت از اراضی استان و دستور قضایی قلع و قمع گردید و با اجرای این عملیات ۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی کشاورزی گفت:حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و حفظ منابع تولید دارد و از این‌رو مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌ صورت مستمر در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

خلیل الهی همچنین از شهروندان خواست پیش از خرید هرگونه زمین یا اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، نسبت به استعلام وضعیت قانونی ملک از مراجع ذیصلاح اقدام کنند.

وی هشدار داد شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات و وعده‌های افراد سودجو مبنی بر امکان ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی را نخورند چرا که هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز مشمول برخورد قانونی بوده و در نهایت قلع و قمع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:اجرای احکام قلع و قمع پیامی قاطع به متخلفان و عموم مردم است مبنی بر اینکه دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی در برخورد با تخلفات جدی هستند و با کسی تعارف ندارند.