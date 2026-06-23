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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

کشت گندم تریتیکاله در هوراند

کشت گندم تریتیکاله در هوراند

هوراند- مدیر جهاد کشاورزی هوراند از کشت ۱۵ هکتاری گندم تریتیکاله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا تاج‌الدینی روز سه‌شنبه از اجرای کشت تریتیکاله در شهرستان هوراند خبر داد و گفت: تریتیکاله حاصل تلاقی گندم و چاودار است که به دلیل مقاومت بالا به خشکی، سرما، شوری و خاک‌های کم‌حاصل گزینه‌ای مناسب برای شرایط اقلیمی منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: این محصول علاوه بر عملکرد مطلوب در تولید دانه در بخش تولید علوفه نیز از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و می‌تواند نقش مهمی در تامین خوراک دام ایفا کند.

مدیر جهاد کشاورزی هوراند با اشاره به اینکه اجرای این طرح برای دومین سال متوالی در این شهرستان در حال انجام است اظهار داشت: در سال زراعی امسال ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت تریتیکاله قرار گرفته و برداشت آن از اواسط تیرماه آغاز خواهد شد.

تاج‌الدینی خاطرنشان کرد: نتایج اجرای این طرح نشان‌دهنده سازگاری مناسب تریتیکاله با شرایط منطقه است و توسعه کشت آن می‌تواند به افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و مدیریت بهتر منابع آب کمک کند.

کد مطلب 6868893

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