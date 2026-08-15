به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبیری، با حضور در مجموعه شبیهساز پرواز جزیره، از روند نصب و آمادهسازی شبیهساز بوئینگ ۷۳۷ بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بهرهبرداری از این مجموعه قرار گرفت.
کبیری در حاشیه این بازدید، با اشاره به ظرفیتهای جزیره در حوزه هوانوردی گفت: توسعه صنعت هوانوردی در جنوب کشور میتواند یکی از مسیرهای مهم توسعه کیش باشد و اقدامات در این حوزه از سال گذشته آغاز شده است.
وی افزود: همزمان با فراخوانها و برنامهریزیهای انجامشده برای راهاندازی نخستین مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO) در کیش، یک مجموعه توانمند بخش خصوصی نیز در حال نصب و راهاندازی نخستین شبیهساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به زمان بهرهبرداری از این مجموعه اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، شبیهساز بوئینگ ۷۳۷ در هفته دولت بهصورت رسمی افتتاح خواهد شد و این اقدام، آغاز مسیری برای توسعه مجموعه شبیهسازهای پروازی در جزیره کیش خواهد بود.
کبیری ادامه داد: برنامه توسعه این مجموعه به شبیهساز بوئینگ ۷۳۷ محدود نخواهد شد و پیشبینی شده است تا ۲۰ آبان، همزمان با روز کیش، شبیهساز هواپیمای MD نیز به این مجموعه افزوده شود و در ادامه، سایر شبیهسازهای مورد نیاز نیز به تدریج در این مجموعه مستقر شوند.
وی با تأکید بر نقش متخصصان داخلی در اجرای این طرح گفت: ایجاد این ظرفیت، حاصل دانش، تخصص و توانمندی مهندسان ایرانی در صنعت هواپیمایی است و سازمان منطقه آزاد کیش نیز از توسعه این صنعت و گسترش فعالیتهای تخصصی هوانوردی در جزیره حمایت خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی و تخصصی هوانوردی، راهاندازی شبیهسازهای پرواز و ایجاد ظرفیتهای مرتبط با تعمیر و نگهداری هواپیما، میتواند جایگاه کیش را در صنعت هوانوردی کشور تقویت کند و زمینه توسعه این صنعت در جنوب کشور را فراهم سازد.
کبیری تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و توان متخصصان ایرانی، بستر مناسبی برای گسترش فعالیتهای هوانوردی در کیش فراهم کرده است و سازمان منطقه آزاد کیش نیز از توسعه این صنعت در جزیره حمایت خواهد کرد.
نظر شما