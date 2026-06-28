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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

پیشنهاد تهاتر مطالبات پیمانکاران صنعت برق با معوقات بیمه‌ای و مالیاتی

پیشنهاد تهاتر مطالبات پیمانکاران صنعت برق با معوقات بیمه‌ای و مالیاتی

سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر، خواستار بررسی و فراهم‌سازی امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های فعال صنعت برق با بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای صنعت برق ایران، این واحد صنفی در نامه‌ای به معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر، خواستار بررسی و فراهم‌سازی امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های فعال صنعت برق با بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی شد.

در این نامه با اشاره به مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط دولت در زمینه تهاتر بدهی‌ها، تأکید شده است که بخشی از مطالبات شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با مجموعه توانیر همچنان پرداخت نشده و این موضوع فشار نقدینگی قابل توجهی بر فعالان صنعت برق وارد کرده است.

سندیکا پیشنهاد کرده است با برگزاری جلسه‌ای مشترک میان توانیر، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار اجرایی تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای بررسی و عملیاتی شود.

کد مطلب 6873129
علی فروزانفر

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