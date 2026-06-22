بدهی ۷۰ همتی صنایع به صنعت برق؛کندی توسعه شبکه بواسطه تعویق پرداخت ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر امروز دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره علت عدم پرداخت به‌موقع بدهی شرکت‌های بزرگ و صنایع انرژی‌بر از جمله صنایع فولادی، سیمانی، آلومینیومی و سایر مشترکان بزرگ، اظهار کرد: متأسفانه بنگاه‌های اقتصادی به خوبی با ارزش زمانی پول آشنا هستند و می‌دانند در شرایط تورمی هرچه پرداخت بدهی را به تأخیر بیندازند یا منابع خود را به کالا تبدیل کنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

وی افزود: برخی از بدهکاران نیز با استفاده از راهکارهای مختلف، بازپرداخت بدهی‌های خود را به تعویق می‌اندازند و این مسئله موجب می‌شود منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تعمیرات و نگهداری واحدهای تولید، انتقال و توزیع برق با تأخیر تأمین شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به حجم مطالبات صنعت برق گفت: از مجموع ۴۲ میلیون مشترک برق کشور، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول‌نشده وجود دارد که نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مشترکان صنعتی است.

صنعت برق پس از جنگ؛ بازسازی شبکه در بیش از ۲ هزار نقطه آسیب‌دیده

اله‌داد با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنعت برق در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه برق کشور مورد اصابت قرار گرفت و حدود ۴ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از مدار خارج شد.

وی افزود: با وجود این خسارت‌ها، کارکنان صنعت برق در سراسر کشور با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند پایداری شبکه دچار اختلال جدی شود و عملیات بازسازی شبکه بلافاصله پس از پایان درگیری‌ها آغاز شد.

مدیرعامل توانیر با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: برخی از همکاران ما در مسیر خدمت‌رسانی به شهادت رسیدند و یاد و خاطره آنان همواره در صنعت برق ماندگار خواهد بود.

اله‌داد با بیان اینکه بخش مهمی از تأسیسات آسیب‌دیده در مدت کوتاهی بازسازی شد، افزود: در جریان بازسازی، دکل‌ها، خطوط انتقال و تأسیسات برق در استان‌های مختلف از جمله تهران و فارس مجدداً وارد مدار شدند تا شبکه برای عبور از پیک مصرف تابستان آماده شود.

کاهش ۶۸ درصدی محدودیت برق در بهار ۱۴۰۵

مدیرعامل توانیر با اشاره به وضعیت تأمین برق در بهار امسال گفت: با وجود شرایط خاص کشور، میزان محدودیت‌های اعمال‌شده در بخش‌های خانگی، کشاورزی و تجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در حالی که سال گذشته حدود ۲ میلیارد کیلووات ساعت محدودیت در تأمین برق اعمال شده بود، این رقم در بهار امسال به حدود ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت کاهش یافت.

اله‌داد همچنین از عبور ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات خبر داد و گفت: از این میزان بیش از ۵ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

به گفته وی، برای توسعه شبکه برق کشور نیز بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و طول شبکه برق کشور از یک میلیون کیلومتر فراتر رفته است.

خاموشی‌ها به طور کامل حذف نمی‌شود

مدیرعامل توانیر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خاموشی‌های تابستانی اظهار کرد: ادعا نمی‌کنیم که می‌توان تابستان را بدون هیچ‌گونه خاموشی پشت سر گذاشت؛ زیرا میزان مصرف برق همچنان از تولید بیشتر است.

وی افزود: صنعت برق برای عبور از اوج بار تابستان مجموعه‌ای از اقدامات را در قالب ۱۴ مگاپروژه دنبال کرده و بخش عمده این برنامه‌ها به نتیجه رسیده است.

اله‌داد گفت: هدف‌گذاری صنعت برق در تابستان امسال کاهش ۵ درصدی تقاضا در زمان اوج مصرف است و امیدواریم با همراهی مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، شرایط بهتری نسبت به سال‌های گذشته رقم بخورد.

۳۰ هزار مگاوات بار سرمایشی روی دوش شبکه برق

مدیرعامل توانیر با اشاره به نقش مصرف وسایل سرمایشی در افزایش بار شبکه گفت: در فصل گرم سال حدود ۳۰ هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به سامانه‌های سرمایشی است؛ رقمی که از کل مصرف برق برخی کشورهای منطقه بیشتر است.

وی افزود: پویش «۲۵ درجه همدلی» با هدف کاهش مصرف برق در بخش سرمایشی آغاز شده و همراهی مردم در این زمینه نقش مهمی در پایداری شبکه خواهد داشت.

اله‌داد همچنین از نصب بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند در کشور خبر داد و گفت: این کنتورها امکان پایش بیش از ۶۰ درصد انرژی مصرفی کشور را فراهم کرده‌اند و اکنون بخش‌های صنعتی، کشاورزی و اداری به شکل گسترده تحت پوشش سامانه‌های هوشمند قرار دارند.

شناسایی ۱۴۰ هزار انشعاب غیرمجاز و کشف ۶۰۰ ماینر قاچاق

مدیرعامل توانیر با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» برای مقابله با مصرف غیرمجاز برق گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار مورد استفاده غیرمجاز از برق شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز موجب آزادسازی حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت برق شده که معادل ظرفیت تولید دو نیروگاه بزرگ کشور است.

اله‌داد از کشف ۶۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از شهرک‌های صنعتی کشور نیز خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان داد حدود ۶۰ درصد مصرف برق آن شهرک در ساعات نیمه‌شب تا صبح مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز بوده است.

وی تأکید کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از برق یارانه‌ای نوعی قاچاق انرژی محسوب می‌شود و فشار قابل توجهی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به مشارکت مردم در شناسایی تخلفات گفت: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان پاداش برای گزارش‌های مؤثر مردمی در حوزه کشف برق‌های غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز پرداخت شده است.

صنایع موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هستند

اله‌داد با اشاره به تکالیف قانونی صنایع بزرگ برای توسعه ظرفیت تولید برق گفت: صنایع کشور موظف به احداث حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هستند که تاکنون حدود ۷۰ درصد این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده یا در دست احداث قرار دارد.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۴ هزار مگاوات ظرفیت عرضه برق در بازارهای مختلف و بورس انرژی وجود دارد و صنایع می‌توانند بخشی از برق مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از این بازارها تأمین کنند.

مدیرعامل توانیر ابراز امیدواری کرد با توسعه ظرفیت تولید، مدیریت مصرف، وصول مطالبات و مقابله با مصارف غیرمجاز، شرایط پایدارتری برای شبکه برق کشور در ماه‌های آینده فراهم شود.