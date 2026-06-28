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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

نامه تاجرنیا به میراسماعیلی؛ استقلال مهمان جدید لیگ برتر جودو ایران 

نامه تاجرنیا به میراسماعیلی؛ استقلال مهمان جدید لیگ برتر جودو ایران 

باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جودو، آمادگی خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جودو در بخش آقایان و بانوان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال امروز یکشنبه ۷ تیرماه با ارسال نامه‌ای به آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، آمادگی این باشگاه را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جودوی کشور در هر دو بخش آقایان و بانوان اعلام کرد.

با موافقت فدراسیون جودو، باشگاه استقلال در فصل جدید لیگ برتر جودوی کشور در هر دو بخش مردان و زنان حضور خواهد داشت. این اقدام در راستای گسترش فعالیت‌های باشگاه استقلال در رشته‌های مختلف و حضور در رقابت‌های کشور انجام شده است.

کد مطلب 6873150

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      3 0
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      واقعا که ! چقدر سقف آرزوهای یک رییس فدراسیون کوتاه شده .

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