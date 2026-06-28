نامه تاجرنیا به میراسماعیلی؛ استقلال مهمان جدید لیگ برتر جودو ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال امروز یکشنبه ۷ تیرماه با ارسال نامه‌ای به آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، آمادگی این باشگاه را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جودوی کشور در هر دو بخش آقایان و بانوان اعلام کرد.



با موافقت فدراسیون جودو، باشگاه استقلال در فصل جدید لیگ برتر جودوی کشور در هر دو بخش مردان و زنان حضور خواهد داشت. این اقدام در راستای گسترش فعالیت‌های باشگاه استقلال در رشته‌های مختلف و حضور در رقابت‌های کشور انجام شده است.