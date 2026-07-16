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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

جودو رده های سنی آسیا - اردن

طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست/ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد

طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست/ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد

ملی‌پوش نوجوان جودوی ایران با کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا در امان اردن برای نخستین بار در تاریخ جودوی دختران ایران عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا شکیبایی در رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان که به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد، با عملکردی درخشان بر سکوی نخست وزن منفی ۵۲ کیلوگرم ایستاد و برگ زرین دیگری به تاریخ جودوی بانوان ایران افزود.

ملی‌پوش نوجوان کشورمان با ارائه مبارزاتی مقتدرانه، موفق شد عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند و به نخستین دختر جودوکار ایران تبدیل شود که در رده سنی نوجوانان به مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا دست می‌یابد؛ افتخاری ارزشمند که نقطه عطفی در تاریخ جودوی بانوان ایران محسوب می‌شود.

طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست/ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد

این موفقیت در حالی رقم خورد که شکیبایی پیش از این نیز با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی نوجوانان بحرین، استعداد و شایستگی خود را به نمایش گذاشته بود و اکنون با فتح سکوی نخست آسیا، روند درخشان خود را ادامه داد.

قهرمانی تاریخی مهسا شکیبایی، علاوه بر ثبت نخستین طلای آسیا در تاریخ جودوی دختران نوجوان ایران، نشان‌دهنده روند رو به رشد جودوی بانوان کشور در عرصه بین‌المللی است و می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای از افتخارآفرینی دختران جودوکار ایران در میادین بین المللی باشد.⁩

کد مطلب 6890053

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