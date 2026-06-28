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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

مخبر:حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است

مخبر:حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است

دستیار مقام معظم رهبری نوشت:حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است! زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه اخیر و بازگشت به خوی تجاوزگری، اراده ما را برای ایستادگی مستحکم‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی نقض مکرر بند نخست تفاهم‌نامه آتش بس در روزهای اخیر از سوی آمریکا و درعین حال پاسخ قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود نوشت:حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است! زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه اخیر و بازگشت به خوی تجاوزگری، اراده ما را برای ایستادگی مستحکم‌تر می‌کند. تا زمانی که تنگه هرمز زیر چتر مدیریت بلامنازع ماست، رؤیاهای هژمونیک آنها در منطقه تعبیر نخواهد شد. آزموده را آزمودن خطاست.

کد مطلب 6873193
هادی رضایی

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