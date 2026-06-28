به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری ظهر بکشنبه در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان، بر ضرورت تداوم تعاملات میان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس تأکید کرد.

وی اظهار داشت: جلسات مشترک نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی، خروجی‌محور بوده و در جهت حل مشکلات مردم کمک شایانی کرده است.

جباری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: کردستان از استان‌های مهم معدنی کشور است و باید از این ظرفیت خدادادی برای توسعه استان بهره‌برداری مطلوب‌تری صورت گیرد.

ساماندهی مرز باشماق و بهبود معیشت مردم ضروری است

نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، بر ضرورت ساماندهی مرز باشماق، مقابله با فساد و توجه به مشکلات معیشتی مردم تأکید کردند.

امید کریمیان رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مرز باشماق مریوان گفت: شرایط این مرز نیازمند ساماندهی و تدابیر جدی است.

وی افزود: نرخ تورم و هزینه‌های بالای زندگی در کردستان فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده و لازم است دستگاه‌های اجرایی برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند.

مطالبه مقابله با فساد و صیانت از بیت‌المال

سالار مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار کرد: نگاه مردم به قوه قضاییه در برخورد با متخلفان جدی است و این موضوع موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.

وی همچنین مقابله با زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی را از مطالبات جدی مردم دانست و افزود: سنددار شدن اراضی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تصرف منابع ملی داشته باشد.

محسن فتحی دیگر نماینده مردم استان کردستان نیز در این نشست از استمرار خدمت‌رسانی دستگاه قضایی در شرایط سخت قدردانی کرد و نقش آن را در حفظ آرامش اجتماعی مهم دانست.