عزیزی: راه و مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: عظمت و بزرگی رهبر شهید انقلاب اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و هر کس با اندکی تأمل در مسیر زندگی، مبارزات، مدیریت و رهبری ایشان بنگرد، به جایگاه ممتاز و بی‌بدیل این شخصیت بزرگ در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام پی خواهد برد.

وی افزود: اگر بخواهیم مهم‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی را برشماریم، باید پیش از هر چیز به مکتبی بودن ایشان اشاره کنیم. تمام رفتار، تصمیمات، مواضع و رویکردهای ایشان بر مبنای آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های مکتب اهل‌بیت (ع) شکل گرفته بود و هیچ‌گاه از این اصول فاصله نگرفتند. ویژگی دوم، خدامحور بودن ایشان بود؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها، رضایت الهی را ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دادند و همین روحیه الهی، منشأ بسیاری از موفقیت‌ها و استقامت‌های ایشان در طول سال‌های مسئولیت بود.

عزیزی ادامه داد: مردمی بودن، سومین ویژگی برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. ایشان همواره خود را در کنار مردم می‌دیدند، دغدغه مشکلات مردم را داشتند و ارتباط عمیق و صمیمانه‌ای با اقشار مختلف جامعه برقرار کرده بودند. این سرمایه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار نظام اسلامی در طول سال‌های گذشته بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شجاعت بی‌نظیر از دیگر ویژگی‌های ممتاز رهبر شهید انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: ایشان در حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی، با شجاعت، قاطعیت و صلابت از منافع ملی، استقلال کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و هیچ‌گاه در برابر فشارها، تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان عقب‌نشینی نکردند.

وی تدبیر حکیمانه را پنجمین ویژگی برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌های ایشان همواره مبتنی بر آینده‌نگری، عقلانیت، شناخت دقیق از شرایط داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور بود. همین تدبیر حکیمانه موجب شد جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف از بحران‌های پیچیده عبور کند.

عزیزی در ادامه با اشاره به نقل‌قولی از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اظهار کرد: پوتین جمله قابل تأملی درباره دیدار خود با رهبر شهید ایران بیان کرده و گفته است که در دیدار با رهبری ایران، عظمت ولایت فقیه را مشاهده کرده و به این واقعیت رسیده است که یک عالم روحانی چگونه می‌تواند کشوری را اداره کند. این سخن، به‌خوبی بیانگر جایگاه و شخصیت برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی در نگاه بسیاری از شخصیت‌های سیاسی جهان است.

وی تأکید کرد: عظمت رهبر شهید انقلاب اسلامی همین بس که دشمنان جمهوری اسلامی، به‌ویژه آمریکا، برای مقابله با مسیر و اندیشه‌ای که ایشان پایه‌گذاری و هدایت کردند، راهی جز حذف فیزیکی ایشان متصور نبودند. البته دشمنان باید بدانند که این مسیر هرگز متوقف نخواهد شد و با شهادت رهبر انقلاب نیز پایان نمی‌یابد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون تردید راه، روش، منش و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت؛ همان‌گونه که از نخستین روزهای معرفی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی نیز شاهد همان روحیه، همان منش و همان مسیر هستیم و این استمرار، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن مکتب انقلاب اسلامی است.

عزیزی در پایان گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی سرشار از ویژگی‌های الهی، دینی، اخلاقی و انسانی بودند و همین خصوصیات ممتاز، ایشان را به جایگاهی رساند که نه‌تنها در میان ملت ایران، بلکه در میان آزادگان جهان نیز از محبوبیت و احترام برخوردار شدند. بی‌تردید نام و یاد ایشان برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی ثبت خواهد شد و نسل‌های آینده از مجاهدت‌ها، ایثار، تدبیر و خدمات ایشان به نیکی یاد خواهند کرد.