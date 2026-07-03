سرهنگ عزیزی: اراده ملت ایران بر معادلات جهانی تحمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی عزیزی شامگاه جمعه در اجتماع مردم لوشان با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: اگرچه رفتن ایشان زخم عمیقی بر قلب ما گذاشت، اما شهادت ایشان حاصل ده‌ها سال مجاهدت در راه حق و تقابل با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی بود که پرچم شعارهای جهانی انقلاب یعنی نفی استکبار و حمایت از مظلوم را برافراشت.

معاون سیاسی سپاه قدس گیلان با اشاره به معماری دفاعی کشور افزود: ما در حال سپری کردن «جنگ تحمیلی سوم» هستیم که راهبرد و معماری آن توسط رهبر شهید تنظیم شده است. وی حضور مقتدرانه نیروهای مسلح و بصیرت مدهوش‌کننده مردم در خیابان‌ها را مصداق بارز این معماری دفاعی دانست که به برکت خون پاک ایشان حاصل شده است.

سرهنگ عزیزی با تأکید بر استمرار مسیر انقلاب تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر شهید، پرورش‌یافته مکتب امام راحل بود، رهبر معظم انقلاب نیز پرورش‌یافته مکتب ایشان هستند؛ لذا دنیا بداند که مسیر، شعار، لشکر و رهبر همان است و راه رهبر شهید ادامه دارد.

وی با ستودن درک درست ملت از مفاهیم سیاسی گفت: مردم ما می‌دانند مذاکره ابزاری در جعبه سیاست خارجی برای دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از بدنامی جمهوری اسلامی است؛ لذا دغدغه اصلی مردم نه «اصل مذاکره»، بلکه «طرف مذاکره» است.

معاون سیاسی سپاه قدس گیلان با اشاره به سوابق آمریکا افزود: طرف مذاکره ما آمریکای جنایتکار است که کارنامه‌اش سراسر نقض عهد و جنایت علیه بی‌گناهان است؛ به همین دلیل دغدغه ملت ما از مذاکره، ماهیت طرف مقابل است و نه خودِ فرآیند گفتگو.

وی با تأکید بر قدرت دستگاه دیپلماسی کشور و تدوام مسیر رهبر شهید تصریح کرد: اراده ملت ایران بر معادلات جهانی تحمیل شده است؛ دستگاه دیپلماسی ما در شرایطی است که نیازی به نوشیدن جام زهر ندارد و در موقعیتی نیستیم که تیغ برجام یا عقاید سفیهانه بر گردن ملت باشد.