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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

کشف بیش از ۴۶ هزار نخ سیگار قاچاق در قشم

کشف بیش از ۴۶ هزار نخ سیگار قاچاق در قشم

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم  از کشف بیش از ۴۶ هزار نخ سیگار قاچاق در مرزهای دریایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در راستای مبارزه با قاچاق و با اجرای یک طرح عملیاتی موفق شدند یک باند وارد کننده کالا به مرزهای هرمزگان را متلاشی کنند.

وی افزود: این مرزبانان غیور با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و کنترل مرزها، موفق شدند ۴۶ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، در خاتمه با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد گفت: ارزش ریالی کالاهای دخانی کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6873268

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