کشف بیش از ۴۶ هزار نخ سیگار قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در راستای مبارزه با قاچاق و با اجرای یک طرح عملیاتی موفق شدند یک باند وارد کننده کالا به مرزهای هرمزگان را متلاشی کنند.

وی افزود: این مرزبانان غیور با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و کنترل مرزها، موفق شدند ۴۶ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، در خاتمه با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد گفت: ارزش ریالی کالاهای دخانی کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.