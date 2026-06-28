تداوم وزش باد و ماندگاری گرما در بوشهر تا چهارشنبه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که امروز یکشنبه تا روز چهارشنبه در برخی از ساعات وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شمال غربی و غبار محلی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت دمای هوا نیز در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.
وی گفت:آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد و در برخی مناطق جنوبی مه آلود پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد:جهت وزش باد متغیر غالباذ شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و از فردا به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.
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