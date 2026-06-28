تداوم وزش باد و ماندگاری گرما در بوشهر تا چهارشنبه

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا روز چهارشنبه وزش باد، غبار محلی و تداوم گرمای هوا در استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.