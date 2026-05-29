سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از عصر امروز تا روز دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد به‌تدریج سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی در برخی ساعات وزش باد در برخی نقاط مستعد احتمال گرد و خاک خواهد بود.

وی یادآور شد: وزش باد متغیر غالبا شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۴ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت ، دریا از عصر به تدریج ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا در ابتدا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر ، از عصر به تدریج ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.