حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت فردا (چهارشنبه) و ظهر پنجشنبه، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه مجدداً از اوایل روز جمعه تا روز یکشنبه آینده، در برخی از ساعات با وزش بادهای شمالی بر روی دریا، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: همچنین از امروز تا اوایل هفته آینده در سطح استان و روی دریا نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای و در مناطق مستعد در سطح استان خیزش گردوخاک محلی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی ،در برخی ساعات وزش باد، گرد و غبار و کاهش دید افقی پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: وزش باد امروز متغیر غالبا جنوب غرببی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و از فردا به تدریج ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.