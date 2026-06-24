حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر وقت امروز (چهارشنبه) با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا و تداوم وزش آن طی روز پنجشنبه، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم است و در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از روز جمعه تا اواسط هفته آینده، غبار محلی و در برخی از ساعات وزش باد، پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، از اواخر وقت افزایش باد و فردا در برخی نقاط بادوگردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت و از امشب بتدریج شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و از بامداد در سواحل و روی دریا بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از امشب به تدریج در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ و از بامداد فردا در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.