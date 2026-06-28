به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه گزارش ادارهکل هواشناسی گلستان از دماهای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان طی روز یکشنبه هفتم تیرماه، علیآباد با ثبت حداقل دمای ۲۲ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان و اینچهبرون با ثبت حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین شهرستان استان بودهاند.
بر اساس این گزارش، بیشینه دمای هوا در گرگان، آققلا، کردکوی و انبارالوم نیز به ۲۸ درجه سانتیگراد رسید. همچنین دمای هوا در گنبدکاووس و بندرترکمن ۲۷ درجه، کلاله، مینودشت و علیآباد ۲۶ درجه و پارک ملی گلستان (تنگراه) ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شد.
ادارهکل هواشناسی گلستان اعلام کرد روند دمایی استان مطابق دادههای ایستگاههای هواشناسی در محدوده متعادل تابستانی قرار داشته و اختلاف دمای ثبتشده بین خنکترین و گرمترین نقاط استان در شبانهروز گذشته شش درجه سانتیگراد بوده است.
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