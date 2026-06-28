به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست پدافند غیرعامل شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت این حوزه در افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری زیرساختها اظهار کرد: پیشگیری، مهمترین اصل در پدافند غیرعامل است و همه دستگاههای اجرایی باید این رویکرد را در برنامهریزیها و اقدامات خود مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: حوادث و تهدیدات اخیر نشان داد توجه به الزامات پدافند غیرعامل یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید در طراحی، ساخت و توسعه پروژههای عمرانی و زیرساختی، پیشبینیهای لازم در این زمینه لحاظ شود.
فرماندار دشتی با ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات پدافند غیرعامل گفت: عملکرد برخی دستگاهها در اجرای مصوبات این حوزه مطلوب نیست و انتظار داریم مدیران با جدیت بیشتری نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
ضرورت تهیه و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی امکانات و ظرفیتهای دشتی
مقاتلی بر ضرورت تهیه و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی امکانات و ظرفیتهای شهرستان تأکید کرد و افزود: تدوین بانک جامع اطلاعاتی تجهیزات، امکانات، ظرفیتها و منابع شهرستان میتواند در مدیریت بحرانها و تصمیمگیریهای بهموقع نقش مؤثری ایفا کند.
وی آموزش را یکی از مهمترین ارکان پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: آموزش مستمر مدیران، کارکنان و نیروهای مرتبط باید در اولویت قرار گیرد و لازم است نقاط ضعف و خلأهای آموزشی شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
فرماندار دشتی از برنامهریزی برای برگزاری چندین رزمایش پدافند غیرعامل در سطح شهرستان خبر داد و گفت: اجرای رزمایشهای تخصصی موجب افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و ارتقای هماهنگی میان مجموعههای امدادی، خدماتی و اجرایی خواهد شد.
مقاتلی بر بهروزرسانی فهرست نقاط حساس و حیاتی شهرستان تأکید کرد و افزود: شناسایی، بازنگری و بهروزرسانی مستمر این نقاط، یکی از الزامات حوزه پدافند غیرعامل است و باید با همکاری همه دستگاههای مسئول بهصورت دقیق انجام شود تا آمادگی شهرستان در برابر تهدیدات احتمالی افزایش یابد.
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