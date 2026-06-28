  1. استانها
  2. بوشهر
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

مقاتلی: پیشگیری مهم‌ترین اصل در پدافند غیرعامل است

مقاتلی: پیشگیری مهم‌ترین اصل در پدافند غیرعامل است

بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، نقاط ضعف این حوزه برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست پدافند غیرعامل شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت این حوزه در افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها اظهار کرد: پیشگیری، مهم‌ترین اصل در پدافند غیرعامل است و همه دستگاه‌های اجرایی باید این رویکرد را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: حوادث و تهدیدات اخیر نشان داد توجه به الزامات پدافند غیرعامل یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید در طراحی، ساخت و توسعه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه لحاظ شود.

فرماندار دشتی با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات پدافند غیرعامل گفت: عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات این حوزه مطلوب نیست و انتظار داریم مدیران با جدیت بیشتری نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کنند.

ضرورت تهیه و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی امکانات و ظرفیت‌های دشتی

مقاتلی بر ضرورت تهیه و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی امکانات و ظرفیت‌های شهرستان تأکید کرد و افزود: تدوین بانک جامع اطلاعاتی تجهیزات، امکانات، ظرفیت‌ها و منابع شهرستان می‌تواند در مدیریت بحران‌ها و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع نقش مؤثری ایفا کند.

وی آموزش را یکی از مهم‌ترین ارکان پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: آموزش مستمر مدیران، کارکنان و نیروهای مرتبط باید در اولویت قرار گیرد و لازم است نقاط ضعف و خلأهای آموزشی شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

فرماندار دشتی از برنامه‌ریزی برای برگزاری چندین رزمایش پدافند غیرعامل در سطح شهرستان خبر داد و گفت: اجرای رزمایش‌های تخصصی موجب افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی خواهد شد.

مقاتلی بر به‌روزرسانی فهرست نقاط حساس و حیاتی شهرستان تأکید کرد و افزود: شناسایی، بازنگری و به‌روزرسانی مستمر این نقاط، یکی از الزامات حوزه پدافند غیرعامل است و باید با همکاری همه دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق انجام شود تا آمادگی شهرستان در برابر تهدیدات احتمالی افزایش یابد.

کد مطلب 6873312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها