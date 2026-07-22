به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان دشتی با قدردانی از تلاش اعضای این شورا اظهار کرد: جنگ اخیر نشان داد بسیاری از موضوعاتی که پیش از این در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مطرح می‌شد، امروز به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و باید رویکرد دستگاه‌ها در حوزه پدافند غیرعامل متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

وی با اشاره به تأکیدات نظام بر «حکمرانی نو» افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی نو، اصلاح رویه‌ها و تغییر نگاه مدیریتی در حوزه‌های مختلف از جمله پدافند غیرعامل است و باید این موضوع از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌ها منتقل شود.

فرماندار دشتی، افزایش تاب‌آوری و پیشگیری را دو اصل اساسی پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: اگر در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم در این حوزه انجام و عملیاتی می‌شد، بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات امروز به حداقل می‌رسید.

مقاتلی با بیان اینکه مرز میان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بسیار باریک است، گفت: پدافند غیرعامل با پیش‌بینی و پیشگیری، زمینه کاهش وقوع بحران‌ها را فراهم می‌کند و نباید تنها پس از وقوع حوادث به فکر مدیریت آنها باشیم.

وی آموزش را مهم‌ترین رکن پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: فرهنگ پدافند غیرعامل باید در همه سطوح جامعه نهادینه شود و همه شهروندان، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نسبت به وظایف خود در این حوزه آگاهی داشته باشند.

فرماندار دشتی بر ضرورت اجرای کامل مصوبات شورای پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، جلسات این شورا به صورت ماهانه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود دستگاه‌ها علاوه بر حضور مستمر، گزارش اقدامات و میزان پیشرفت اجرای مصوبات را ارائه کنند.

مقاتلی با تأکید بر اصل تمرکززدایی و پراکندگی امکانات و تجهیزات افزود: ذخیره تجهیزات، ماشین‌آلات، اقلام ضروری و زیرساخت‌های خدماتی نباید در یک نقطه متمرکز باشد، زیرا این موضوع در شرایط بحرانی می‌تواند آسیب‌پذیری را افزایش دهد.

رعایت اصول «حفاظت گفتار»

وی همچنین بر رعایت اصول «حفاظت گفتار» تأکید کرد و گفت: مدیران و مسئولان باید در بیان اطلاعات حساس نهایت دقت را داشته باشند و از انتشار هرگونه اطلاعاتی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند، خودداری کنند.

فرماندار دشتی، ایجاد همپوشانی میان دستگاه‌های اجرایی را از دیگر الزامات پدافند غیرعامل برشمرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید از پیش برای استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر در شرایط اضطراری برنامه‌ریزی و سناریوهای لازم را تدوین کنند.

مقاتلی از تدوین و اجرای سناریوهای آموزشی و عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اظهار کرد: هر دستگاه موظف است متناسب با مأموریت خود، برنامه‌های آموزشی، مانورهای تخصصی و سناریوهای عملیاتی را اجرا و نتایج آن را به فرمانداری ارائه کند.

وی بر معرفی رابطان پدافند غیرعامل در تمامی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر، به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی امکانات و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد و گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند همه مدیران با نگاه مسئولانه و پیشگیرانه، اجرای الزامات پدافند غیرعامل را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: رعایت اصول پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و هنجار مدیریتی تبدیل شود تا بتوان با افزایش آمادگی، تاب‌آوری و هماهنگی میان دستگاه‌ها، از جان، امنیت و زیرساخت‌های کشور به بهترین شکل صیانت کرد.