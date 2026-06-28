برپایی۲۰موکب در البرز؛ آمادگی۵۰۰خانواده برای میزبانی زائران تشییع رهبر

ابراهیم نوروزی‌فر در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» فقط یک آیین بدرقه نیست، بلکه تجلی وحدت، بصیرت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است.

وی اظهار داشت: هر قطره از خون شهدا، ضامن استمرار عزت و استقلال این ملت بوده و بی‌تردید شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، نه تنها خللی در مسیر این جریان الهی ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب استحکام بیشتر این راه نورانی خواهد شد.

نوروزی فر گفت: استان البرز نیز همگام با سراسر کشور، با بسیج همه ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی، رسانه‌ای و خدماتی، خود را برای میزبانی از زائران و عاشقان شهدا آماده کرده است.

وی افزود: در این راستا ۲۰ موکب متمرکز در محورهای مواصلاتی استان مستقر می شوند تا خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی، راهنمایی زائران، خدمات درمانی، امدادی، پشتیبانی فنی و مکانیکی، توزیع آب و سایر نیازهای ضروری را ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: از این موکب ها، ۱۷ موکب از محدوده نظرآباد تا گرمدره و ورودی استان تهران، ۲ موکب در محور کرج- چالوس و بخش آسارا و یک موکب در جاده قدیم اشتهارد راه اندازی می شود.

راه اندازی صدها موکب مردمی و جهادی در البرز

رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز ادامه داد: علاوه بر این، صدها موکب مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و خیرین نیز در نقاط مختلف استان به صورت خودجوش به خدمت‌رسانی خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: برای اسکان زائران نیز تاکنون ۵۰۰ خانواده البرزی اعلام آمادگی کرده‌اند که پیش بینی می شود تا هفته آینده تعداد این خانوارها به یک هزار برسد.

وی گفت: همچنین برای اسکان و پذیرایی از زائران از ظرفیت ورزشگاه‌ها، حسینیه‌ها، مساجد، مصلاها و اماکن عمومی و همچنین نمازخانه ها و سالن های دستگاه های اجرایی نیز برای پذیرایی از زائران استفاده خواهد شد تا در صورت افزایش حجم حضور مردم، هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

نوروزی فر با بیان اینکه زائران امام شهید که میهمان این استان خواهند شد از استان های غربی کشور هستند، افزود: برای خدمت رسانی هر چه بهتر به زائران امام شهید تمام دستگاه های خدمات رسان همچون هلال احمر، آتش نشانی، شرکت گاز، شرکت های آبفا و برق و شهرداری علاوه بر استفاده از تمام ظرفیت های خدماتی خود با برپایی موکب هایی برای اسکان و پذیرایی خدمت رسانی می کنند.

وی با اشاره به اینکه زائران می توانند به دو صورت شخصی و کاروانی به تهران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع حضور یابند، اضافه کرد: همچنین از تمام توان ناوگان حمل و نقل عمومی استان برای انتقال زائران استانی و میهمان به صورت کاروانی به تهران استفاده خواهد شد.

رسانه، میدان جهاد تبیین است

رئیس بسیج رسانه استان البرز با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در این رویداد اظهار داشت: امروز رسانه تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیست؛ رسانه، میدان جهاد تبیین است. دشمن تلاش می‌کند با جنگ روایت‌ها، حقیقت را تحریف کند، اما خبرنگاران متعهد، فعالان رسانه‌ای و راویان انقلاب اسلامی با ثبت دقیق وقایع، روایت اول و روایت صحیح را به افکار عمومی منتقل خواهند کرد.

وی افزود: بسیج رسانه استان البرز با همکاری روابط عمومی سپاه، گروه تلویزیونی سپاه، مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری و اصحاب رسانه استان، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای پوشش کامل این رویداد انجام داده است.

وی تصریح کرد: تولید گزارش‌های میدانی، روایت‌های مردمی، مستندسازی خدمات موکب‌ها، انعکاس حضور باشکوه مردم، مصاحبه با زائران، خادمان و خانواده‌های معظم شهدا و همچنین تولید مستند جامع از این حماسه مردمی، بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای پیش‌بینی‌شده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز تصریح کرد: آنچه در این روزها رقم خواهد خورد، تنها یک مراسم تشییع نیست؛ بلکه نمایش اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و تجدید بیعت مردم با آرمان‌های امامین انقلاب و خون پاک شهداست.

وی گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان البرز نیز با تمام توان تلاش خواهند کرد تا این حماسه عظیم را با نگاهی حرفه‌ای، صادقانه و امیدآفرین برای نسل امروز و فردا ثبت و ماندگار کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، فعالان فضای مجازی و گروه‌های رسانه‌ای استان دعوت می‌کنیم با حضور میدانی و روایت دقیق این رویداد تاریخی، برگ زرین دیگری در تاریخ رسانه‌ای استان البرز رقم بزنند و با جهاد روایت،پیام عزت، مقاومت و وفاداری ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

ثبت نام در اپلیکیشن «باید برخاست»

نوروزی فر در ادامه با بیان اینکه مراسم تشییع نماد انسجام اجتماعی و تجدید بیعت دوباره با امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: برای ساماندهی و اسکان و شرکت هر چه بهتر زائران امام شهید در آیین وداع و تشییع، شهرداری تهران اقدام به طراحی و معرفی اپلیکیشن «باید برخاست» در بسترهای پیام رسان «بله»، «ایتا» و «سروش» کرده است.

وی افزود: هدف اصلی از این اقدام، دستیابی به آمار دقیق از تعداد زائران و مبادی ورودی آنان به پایتخت است.

وی تصریح کرد: با ثبت‌نام شرکت‌کنندگان و اعلام استان و شهر محل سکونت، شهرداری تهران می‌تواند با دقت بالایی پیش‌بینی کند که بیشترین حجم زائران از کدام مسیرها وارد تهران می‌شوند که این اطلاعات به مدیریت شهری کمک می‌کند تا خدمات‌رسانی در مبادی ورودی، برنامه‌ریزی برای پارکینگ‌ها و تخصیص امکانات اسکان را به شکل موثرتری انجام دهد.

وی گفت: حتی زائرانی که قصد دارند در منزل اقوام خود در تهران اقامت کنند نیز توصیه شده است که در این سامانه ثبت‌نام کنند تا آمار نهایی برای برنامه‌ریزی‌های کلان شهری دقیق‌تر باشد ضمن اینکه برای تمامی افراد ثبت‌نام‌کننده، محل اسکان پیش‌بینی خواهد شد.