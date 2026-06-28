به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فدایی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع آتشسوزی در بخشی از پناهگاه حیاتوحش میانکاله اظهار کرد: این حریق عصر سهشنبه در محدوده بین شرکتهای صیادی نیازآباد و گلستان آغاز شد و با توجه به وزش باد، خطر گسترش آن به سایر بخشهای منطقه وجود داشت.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، منابع طبیعی، نیروهای امدادی، فرمانداری و همچنین جوامع محلی به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش را به صورت گسترده آغاز کردند.
رئیس ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیاتوحش میانکاله با بیان اینکه عملیات اطفای حریق تا بامداد روز بعد ادامه داشت، تصریح کرد: شرایط نامساعد جوی و وزش باد، کنترل آتش را با دشواری همراه کرده بود، اما در نهایت با تلاش نیروهای عملیاتی، از سرایت حریق به دیگر بخشهای ارزشمند این زیستگاه جلوگیری شد.
فدایی با اشاره به ارزیابیهای اولیه خسارت گفت: بررسیهای میدانی نشان میدهد حدود پنج هکتار از عرصههای طبیعی میانکاله در آتش سوخته و بخشی از پوشش گیاهی شامل درختان گز، بوتههای سازیل، تمشک و درختچههای انار از بین رفته است.
وی درباره علت حادثه نیز اظهار کرد: شواهد اولیه، منشأ انسانی آتشسوزی را تقویت میکند و بررسی برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه و انجام اقدامات قانونی ادامه دارد.
رئیس ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیاتوحش میانکاله با هشدار نسبت به افزایش خطر وقوع آتشسوزی در فصل گرما، از گردشگران، صیادان و ساکنان محلی خواست از هرگونه اقدامی که احتمال بروز حریق را افزایش میدهد خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا آتش، موضوع را بدون تأخیر به یگان حفاظت محیطزیست اطلاع دهند تا از گسترش خسارت به زیستگاههای طبیعی جلوگیری شود.
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