به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سلیمانی صبح سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح و بیان واقعیتها اظهار کرد: روشنگری افکار عمومی و انتقال صحیح مسائل و چالشهای جامعه از وظایف مهم رسانههاست و خبرنگاران باید بدون واهمه، واقعیتهای موجود را برای مردم بیان کنند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مسائل و مشکلات شهرستان افزود: خبرنگاران با رصد موضوعات مختلف، چالشهای موجود در سطح شهرستان و فراز و فرودهای پیشروی جامعه را به مسئولان و افکار عمومی منتقل میکنند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
فرمانده انتظامی چالوس با بیان اینکه امنیت، خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس در سال ۱۴۰۵ با هر اقدامی که امنیت و آرامش شهروندان را خدشهدار کند، در سریعترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.
سرهنگ سلیمانی یکی از موضوعات مورد توجه پلیس را مسائل ترافیکی و هنجارشکنیهای شبانه عنوان کرد و گفت: پدیده دوردور شبانه و تردد موتورسواران و خودروهایی که با ایجاد صدای ناهنجار ناشی از اگزوزهای غیرمتعارف موجب سلب آرامش مردم میشوند، از جمله مواردی است که با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: با دستور و حمایت دادستان محترم شهرستان، اقدامات پلیس در این حوزه طی یک ماه گذشته تشدید شده و برخورد با رانندگان متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف، علاوه بر برخورد قانونی، نمرات منفی مربوط به گواهینامه رانندگان نیز اعمال خواهد شد و اجازه نمیدهیم رفتارهای پرخطر و مزاحمتهای خیابانی آرامش خانوادهها را مختل کند.
سرهنگ سلیمانی همچنین با اشاره به برخورد با سرقتهای خرد و جرائم مرتبط با تأمین مواد مخدر گفت: خانوادهها برای پیادهروی، ورزش و استفاده از فضای عمومی در سطح شهر حضور پیدا میکنند و طبیعی است که پلیس باید زمینه آرامش و امنیت آنان را فراهم کند.
وی افزود: خوشبختانه در حوزه سرقتهای خرد و برخی جرائم مرتبط با تأمین مواد مخدر، کاهش قابل توجهی داشتهایم و اقدامات انتظامی و همکاری دستگاههای مختلف در این زمینه ادامه دارد.
فرمانده انتظامی چالوس با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرستان اظهار کرد: مقابله با آسیبهای اجتماعی و هدایت افراد آسیبدیده نیازمند همکاری همه دستگاهها از جمله فرمانداری، شهرداریها، بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط است.
سرهنگ سلیمانی تأکید کرد: پلیس به تنهایی نمیتواند همه مسائل اجتماعی را حل کند و استمرار همکاری دستگاههای مسئول، همراهی مردم و اطلاعرسانی دقیق رسانهها میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی مؤثر باشد.
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