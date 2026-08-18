به گزارش خبرنگار مهر، محمد ولیزاده، سرعتیزن تیم ملی والیبال ایران، درباره شرایط این تیم در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: شرایط تیم ملی خوب است و هرچه به زمان اعزام نزدیک میشویم، شرایط بهتر میشود. امیدوارم در مسابقات پیشرو بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی درباره عملکرد مدافعان روی تور تیم ملی در لیگ ملتها و انتقادهایی که به آن وارد بود، گفت: قطعاً انتقادها را میتوان پذیرفت. مقداری فشار روی ما بود و کشورمان نیز درگیر اتفاقاتی شد. لیگ تقریباً دو تا دو ماه و نیم تعطیل شد و ما از شرایط مسابقه و تمرین دور بودیم. پس از آن اردوی تیم ملی آغاز شد و خود من نیز بعد از مسابقات اندونزی به تیم ملی اضافه شدم.
ولیزاده ادامه داد: امیدوارم در بازیهای پیشرو بتوانیم ذهنیت خودمان را تغییر دهیم. بعضی شرایط باعث میشود از فضای مسابقه دور شویم و تحمل فشار برای برخی بازیکنان سختتر شود. خوشبختانه تیم ملی نسبت به گذشته جوانتر شده و همین جوانگرایی باعث میشود کمی زمان ببرد تا بازیکنان تجربه بیشتری به دست بیاورند و بعضی مسائل را یاد بگیرند. قطعاً رو به رشد هستیم و بهتر خواهیم شد.
سرعتیزن تیم ملی والیبال درباره غیبت امیرحسین توخته و علی رمضانی در تیم ملی گفت: تصمیمگیری درباره دعوت بازیکنان بر عهده من نیست و این تصمیم سرمربی تیم ملی است. امیرحسین توخته یکی از بهترین بازیکنان ایران است و به نظر من حتی در سطح جهان هم بازیکن بسیار خوبی محسوب میشود و میتواند واقعاً به تیم کمک کند.
وی درباره علی رمضانی نیز گفت: علی به دلیل شرایطی که برای دستش پیش آمد و اتفاق خاصی که برایش رخ داد، نتوانست در این مسابقات حضور داشته باشد و این موضوع خارج از اختیار خودش بود.
سرعتیزن تیم ملی والیبال ایران گفت: جوانگرایی باعث شده کمی زمان ببرد تا بازیکنان تجربه لازم را به دست آورند، اما تیم ملی رو به رشد است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ولیزاده، سرعتیزن تیم ملی والیبال ایران، درباره شرایط این تیم در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: شرایط تیم ملی خوب است و هرچه به زمان اعزام نزدیک میشویم، شرایط بهتر میشود. امیدوارم در مسابقات پیشرو بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و نتیجه خوبی کسب کنیم.
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