به گزارش خبرنگار مهر، محمد ولی‌زاده، سرعتی‌زن تیم ملی والیبال ایران، درباره شرایط این تیم در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: شرایط تیم ملی خوب است و هرچه به زمان اعزام نزدیک می‌شویم، شرایط بهتر می‌شود. امیدوارم در مسابقات پیش‌رو بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و نتیجه خوبی کسب کنیم.



وی درباره عملکرد مدافعان روی تور تیم ملی در لیگ ملت‌ها و انتقادهایی که به آن وارد بود، گفت: قطعاً انتقادها را می‌توان پذیرفت. مقداری فشار روی ما بود و کشورمان نیز درگیر اتفاقاتی شد. لیگ تقریباً دو تا دو ماه و نیم تعطیل شد و ما از شرایط مسابقه و تمرین دور بودیم. پس از آن اردوی تیم ملی آغاز شد و خود من نیز بعد از مسابقات اندونزی به تیم ملی اضافه شدم.



ولی‌زاده ادامه داد: امیدوارم در بازی‌های پیش‌رو بتوانیم ذهنیت خودمان را تغییر دهیم. بعضی شرایط باعث می‌شود از فضای مسابقه دور شویم و تحمل فشار برای برخی بازیکنان سخت‌تر شود. خوشبختانه تیم ملی نسبت به گذشته جوان‌تر شده و همین جوان‌گرایی باعث می‌شود کمی زمان ببرد تا بازیکنان تجربه بیشتری به دست بیاورند و بعضی مسائل را یاد بگیرند. قطعاً رو به رشد هستیم و بهتر خواهیم شد.



سرعتی‌زن تیم ملی والیبال درباره غیبت امیرحسین توخته و علی رمضانی در تیم ملی گفت: تصمیم‌گیری درباره دعوت بازیکنان بر عهده من نیست و این تصمیم سرمربی تیم ملی است. امیرحسین توخته یکی از بهترین بازیکنان ایران است و به نظر من حتی در سطح جهان هم بازیکن بسیار خوبی محسوب می‌شود و می‌تواند واقعاً به تیم کمک کند.



وی درباره علی رمضانی نیز گفت: علی به دلیل شرایطی که برای دستش پیش آمد و اتفاق خاصی که برایش رخ داد، نتوانست در این مسابقات حضور داشته باشد و این موضوع خارج از اختیار خودش بود.