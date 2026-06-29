سرنوشت کودکان پس از بازداشت سرپرست چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها و شهروندان در زمان بازداشت سرپرست خانوار، وضعیت فرزندان خردسال به‌ویژه کودکانی است که مادر خود را نیز از دست داده‌اند. در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که کودک بدون سرپرست بماند، اما سازوکار پیش‌بینی‌شده در مجتمع‌های «شوق زندگی» مانع از بلاتکلیفی این کودکان می‌شود.

بر اساس این سازوکار، هرگاه سرپرست کودک بازداشت شود یا صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد، کودک به سازمان بهزیستی معرفی شده و پرونده وی در مجتمع «شوق زندگی» به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در این مجتمع‌ها، دستگاه‌های مسئول به‌صورت متمرکز و هماهنگ وضعیت کودک را بررسی کرده و درباره تعیین سرپرست، امین موقت یا سایر اقدامات حمایتی تصمیم‌گیری می‌کنند تا کودک در کوتاه‌ترین زمان ممکن از شرایط نامناسب خارج شود.

مهم‌ترین دستاورد این مجتمع‌ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است؛ به‌طوری‌که فرآیند تعیین سرپرست یا امین موقت که پیش از این به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون با استفاده از ظرفیت مجتمع‌های «شوق زندگی» به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.

این اقدام علاوه بر جلوگیری از بلاتکلیفی کودکان، امکان ارائه سریع‌تر خدمات حمایتی، روان‌شناختی، اجتماعی و قضایی را فراهم کرده و از آسیب‌های ناشی از طولانی شدن روند تعیین تکلیف این کودکان جلوگیری می‌کند.