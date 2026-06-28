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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

نمایش کودک «می‌خوام به دنیا بیام» دوباره به صحنه بازگشت

نمایش کودک «می‌خوام به دنیا بیام» دوباره به صحنه بازگشت

نمایش کودک و نوجوان «می‌خوام به دنیا بیام» از تولیدات خانه نمایش امید به نویسندگی و کارگردانی بهناز مهدی‌خواه و تهیه‌کنندگی امید انصاری در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه نمایش امید، نمایش «می‌خوام به دنیا بیام» به کارگردانی و نویسندگی بهناز مهدی‌خواه و تهیه‌کنندگی امید انصاری که از تولیدات خانه نمایش امید است، از ۱۰ تیر در پلاتو آینه‌ای مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه می‌رود.

بهناز مهدی‌خواه و رها آویژه اجراگران این نمایش هستند.

در خلاصه این نمایش آمده است: «روز تولد مادر، اول بهار است و حنا تصمیم می‌گیرد کنار یک ساحل پرهیاهو برای مادر جشن تولد بگیرد. مادر خاطره به دنیا آمدنش را توسط عروسک‌هایی که از دل کیک تولد بیرون می‌آیند رویاپردازی می‌کند. بعد آنها کم‌کم شاهد تولدهای عجیب و بامزه در همان حوالی ساحل و صخره‌ها هستند که هر لحظه آن‌ها را غافلگیر می‌کند.»

این نمایش به سفارش خانه نمایش امید (حوزه هنری کودک و نوجوان) تولید شده است.

نمایش کودک و نوجوان «می‌خوام به دنیا بیام» از ۱۰ تیر ساعت ۱۶ در روزهای آخر هفته (چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه) در پلاتو آینه مرکز تولیدات تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان مخاطبان است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو و تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6873011

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