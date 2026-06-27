بهزیستی: ۱۲ هزار کودک کار در مراکز حمایتی کشور پرونده فعال دارند

فاطمه سلطانی معاون اورژانس اجتماعی مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: شناسایی کودکان کار بر اساس آیین‌نامه اجرایی ساماندهی کودکان خیابانی (مصوب ۱۳۸۴) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) صورت می‌گیرد. این امر توسط تیم‌های تخصصی متشکل از مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان مراکز روزانه حمایتی-آموزشی، شهرداری و نیروی انتظامی انجام می‌شود.

وی افزود: تیم‌های تخصصی با استقرار در محل تجمع و پاتوق‌های کودکان کار یا از طریق گشت‌زنی در مناطق هدف، اقدام به شناسایی و جذب این کودکان می‌کنند تا آن‌ها را برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز روزانه ترغیب نمایند.

سلطانی در مورد چالش‌های جذب کودکان کار، به‌ویژه اتباع غیرقانونی، اشاره کرد که این کودکان در بدو مواجهه با تیم‌های حمایتی، به دلیل ترس از رد مرز شدن یا ممانعت از اشتغال در خیابان، ممکن است مقاومت کنند. وی تأکید کرد که کارشناسان با بهره‌گیری از رویکرد اعتمادسازی و ارائه خدمات ملموس اولیه، تلاش می‌کنند نگرش منفی این کودکان را تغییر دهند. این روند با ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی، ثبت‌نام در مدرسه و کمک به اشتغال والدین تکمیل می‌شود تا پذیرش خدمات حمایتی تسهیل گردد.

معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص آمار پذیرش‌ها تصریح کرد: سازمان بهزیستی از طریق ۹۰ مرکز روزانه حمایتی-آموزشی و مراکز شبانه‌روزی به این کودکان خدمات ارائه می‌کند. در حال حاضر به‌طور تقریبی ۹ هزار کودک در مراکز روزانه و ۳ هزار کودک در مراکز نگهداری دارای پرونده فعال هستند.

وی همچنین در رابطه با همکاری‌های بین‌دستگاهی اذعان کرد: بهزیستی به عنوان متولی اصلی، با نهادهایی نظیر آموزش و پرورش (جهت شناسایی بازماندگان تحصیلی)، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری نزدیکی دارد.

در پایان، سلطانی درباره بودجه و چارچوب‌های قانونی این حوزه خاطر نشان کرد: تخصیص بودجه بر اساس سرانه ارائه خدمات و نگهداری هر کودک در مراکز شبانه‌روزی و روزانه صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد که مداخلات در حوزه کودکان کار بر اساس تکالیف الزام‌آور قانونی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ است و تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی صرفاً برای تبیین جزئیات اجرایی در سطح استان‌ها منعقد می‌شوند.