به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، برنامههای تحولی سازمان بهزیستی را در نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وزیر، شورای معاونین و مدیران استانی سراسر کشور تشریح کرد.
این برنامه در سه بخش تشریح شده است که به شرح زیر است:
بخش نخست به ظرفیتهای سازمان بهزیستی از حیث نیروی انسانی، ساختار و همچنین مأموریتهای متنوع این سازمان اختصاص داشت. مأموریتهایی که در دو بخش مأموریتهای عام و خاص تعریف میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی پس از تشریح این مأموریتها به چالشهای موجود در این حوزه نیز اشاره کرد.
حسینی با اشاره به تنوع و تکثر مأموریتهای سازمان بهزیستی گفت: در این بخش چند تأخر چالشی و عدم توازن مورد توجه قرار گرفت از جمله عدم توازن میان مأموریتهای بسیار متنوع و متکثر سازمان با ساختارها، اعتبارات و اختیارات از یک سو و تأخر موضوع سلامت اجتماعی در مقایسه با سلامت زیستی از سوی دیگر.
به گفته وی، سلامت اجتماعی با وجود آنکه ۸۰ درصد اثرگذاری دارد هیچگاه به همان میزان و حتی بسیار کمتر از آن از ساختار و نیروی انسانی برخوردار نبوده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تأخر علمی در حوزه سلامت اجتماعی و روانی سخن گفت و افزود: دانش سازمانی در این زمینه به اندازه حوزه سلامت زیستی رشد چندانی نداشته است.
وی همچنین به تأخر گفتمانی و نیز تأخر در جبران خدمات کارکنان و کارشناسان سازمان بهزیستی در مقایسه با وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد.
تدوین برنامههای تحولی
حسینی در تشریح بخش دوم برنامهها گفت: بر اساس این عدم توازنها و تأخرها، متدولوژی برنامههای تحولی سازمان بهزیستی که میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و همچنین سلامت اجتماعی منجر شود در سه بخش تشخیص و تحلیل، انطباق سیاستها و برنامهها و برنامههای عملیاتی و تحولی تدوین شده است.
وی افزود: کاهش و تنظیم برنامهها بر مبنای تحلیل شکاف و تحلیل مضمون انجام شده و این روش برنامهریزی توسط مرکز برنامهریزی، فناوری و فضای مجازی که مسئولیت برنامهریزی سازمان را بر عهده دارد به انجام رسیده است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور با تحلیل شکافها، تحلیل مضمونها و بررسی وضعیت موجود بر اساس قوانین بالادستی و همچنین راهبردهای سازمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳ چرخش تحولآفرین استخراج شده است.
وی تأکید کرد: این ۱۳ چرخش نشان میدهد که وضع موجود چگونه باید به سمت وضع مطلوب تغییر جهت پیدا کند.
چرخش به سمت محلهمحوری و مشارکت مردم
حسینی در ادامه به مهمترین چرخشهای تحولآفرین اشاره کرد و گفت: یکی از این چرخشها، تغییر از ساختار سازمانمحور به محلهمحوری در قالب طرح سلام است. چرخش دیگر، تغییر از اتکای صرف به منابع دولتی به سمت مشارکتهای مردمی است که در قالب زیستبوم جامع مشارکت توضیح داده شد.
وی افزود: تغییر از رویکرد حمایت صرف مبتنی بر یارانهپردازی به سمت فرصتآفرینی و توانمندسازی، یکی دیگر از چرخشهای اساسی است که با تدوین برنامههای خط سیر، غربالگری، آموزش مهارت، هدایت شغلی، اشتغال و بازاریابی دنبال میشود بهویژه با رویکرد اشتغال دیجیتال و اشتغال مراقبتی.
خانواده محوری مورد توجه بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تغییر از وضعیت مرکز و مؤسسهمحوری به رویکرد خانوادهمحوری خبر داد و گفت: در این زمینه، طرحهایی همچون مراکز موقت شبانهروزی زیر ۱۴ سال اوتیسم، مراکز روزانه بالای ۱۴ سال اوتیسم، طرح مراقب همراه، طرح خانههای جامع سلامت، طرح مراکز روزانه فرزندان، طرح دستهای مهربان و همچنین طرحهای مختلفی که به رویکرد خانوادهمحوری مربوط میشود، برنامهریزی شده است.
به گفته وی، توسعه مراکز روزانه و توسعه خانههای کوچک از جمله روشهایی است که به خانوادهمحوری کمک میکند و در همین راستا، افزایش یارانههای مبتنی بر خانوادهمحوری و پرستاری در خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی چرخش بعدی را تغییر از رویکرد سالمندی مخاطرهآمیز به سالمندی سالم عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود جامعه و اینکه جمعیت به شدت در حال سالمند شدن است، سرعت سالمندی بالاست و در آینده با سالمندی چندوجهی مواجه خواهیم بود، ضرورت شناخت پدیده سالمندی و انجام پژوهشهای دادهمحور در حوزه سالمندی اهمیت دارد.
وی در ادامه افزود: سامانهای شدن خدمات سالمندان، بحث اشتغال نقرهای در حوزه سالمندی، ایجاد مراکز نوین سالمندی، بیمههای سالمندی، قانون جامع سالمندی، شهرهای دوستدار سالمند و مواردی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این بخش مورد توضیح قرار گرفت. همچنین ارتقای جایگاه شورای سالمندی به عنوان یکی از الزامات تحقق این چرخش مطرح شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از چرخش از رویکرد تمرکز بر منابع صرف دولتی به سمت رویکرد مشارکتی سخن گفت و افزود: چرخش از تسلط و تمرکز به سمت دسترسپذیری و تمرکززدایی نیز با زیستبوم جامع مشارکت و ۱۲ راهبردی که در این زمینه وجود دارد، تشریح شد.
بهزیستی در مسیر سازمان مبتنی بر هوش مصنوعی
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر رویکرد از نگاه پاتولوژیک و آسیبشناسانه به سمت رویکرد پیشگیرانه را از دیگر محورهای تحولی دانست و گفت: همچنین تغییر رویکرد از خدمات توانبخشی معمول و مرسوم به خدمات توانبخشی نوین، هنری، ورزشی، معنوی و بهویژه توانبخشی از راه دور از دیگر چرخشهای مورد توجه سازمان بهزیستی است.
وی در پایان، تغییر سازمان بهزیستی از یک سازمان سنتی به سازمانی فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی را از برنامههای مهم تحولی عنوان کرد و گفت: این چرخش با مگاپروژه داشبورد مدیریتی هوش مصنوعی توضیح داده شد.
نظر شما