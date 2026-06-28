توصیه ایتالیا به حفظ خویشتنداری از سوی ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا امروز یکشنبه پس از تنش آفرینی مجدد واشنگتن در منطقه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار حفظ خویشتنداری میان ایران و آمریکا شد.

وزیر خارجه ایتالیا در این خصوص نوشت: ضروری است از هرگونه تشدید تنش که می‌ تواند توافقاتی (میان تهران و واشنگتن) را که با چنان دقتی حاصل شده‌اند به خطر بیندازد، اجتناب شود. رم تعهد خود را به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و دستیابی سریع به صلح و ثبات در خاورمیانه (غرب آسیا) مجدداً تأیید می‌کند.

این در حالیست که پایگاه خبری آکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی با تأیید نقض آتش بس دوباره توسط واشنگتن ادعا کرده بود: ارتش آمریکا در پاسخ به حمله روز شنبه ایران به یک نفتکش تجاری حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داد.

همچنین تروریست های سنتکام، به طور رسمی این تجاوز را تایید کرده بودند.

فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه (سنتکام) بامداد امروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ، حملات بیشتری را علیه اهداف متعدد در خاک ایران انجام داده‌اند.

این نهاد آمریکایی مدعی شد که این حملات به بهانه آخرین حمله ایران به نفتکش تجاری «کیکو» با پرچم پاناما صورت گرفت که توسط پهپادهای هجومی ایران هدف قرار گرفته شد.

سنتکام بدون اشاره به نقض مکرر آتش‌بس از سوی امریکا، ادعا کرد که در این حملات جنگنده‌های آمریکایی زیرساخت‌های نظامی ایران از جمله سامانه‌های نظارتی، شبکه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند.

سنتکام در ادامه بیانیه خود مدعی شد: حملات ما توانمندی مین ریزی ایران را هدف قرار داده است.