ابراز نگرانی پاکستان و عربستان از تحولات اخیر در منطقه‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پس از تنش آفرینی مجدد واشنگتن در منطقه، وزارت امور خارجه پاکستان امروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: (محمد اسحاق دار) وزیر امور خارجه و ( فیصل بن فرحان) همتای سعودی وی طی تماسی تلفنی، نگرانی عمیق خود را در مورد تحولات منطقه‌ای ابراز کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: وزیر خارجه پاکستان به همتای سعودی خود تعهد اسلام آباد را برای تلاش در جهت تحکیم صلح، در اجرای تفاهم‌ نامه اسلام آباد (میان تهران و واشنگتن) مورد تأکید قرار داد.

این در حالیست که پایگاه خبری آکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی با تأیید نقض آتش بس دوباره توسط واشنگتن ادعا کرده بود: ارتش آمریکا در پاسخ به حمله روز شنبه ایران به یک نفتکش تجاری حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داد.

همچنین تروریست های سنتکام، به طور رسمی این تجاوز را تایید کرده بودند.

فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه (سنتکام) بامداد امروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ، حملات بیشتری را علیه اهداف متعدد در خاک ایران انجام داده‌اند.

این نهاد آمریکایی مدعی شد که این حملات به بهانه آخرین حمله ایران به نفتکش تجاری «کیکو» با پرچم پاناما صورت گرفت که توسط پهپادهای هجومی ایران هدف قرار گرفته شد.

سنتکام بدون اشاره به نقض مکرر آتش‌بس از سوی امریکا، ادعا کرد که در این حملات جنگنده‌های آمریکایی زیرساخت‌های نظامی ایران از جمله سامانه‌های نظارتی، شبکه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند.