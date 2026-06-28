  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه توانمندی‌های دفاعی ایران

ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه توانمندی‌های دفاعی ایران

سفیر آمریکا در سازمان ملل برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش پس از ناکامی در تجاوز به ایران، ادعا کرد که شاید واشنگتن«برای نابودی زیرساخت‌ های ایران پیرامون کنترل تنگه هرمز» اقداماتی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد امروز یکشنبه در سخنانی به منظور جبران بخشی از ناکامی های کشورش در تجاوز به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی انجام شد، در سخنانی، ادعا کرد: ما در صورت لزوم به اقدامات خود برای نابودی زیرساخت‌ های مورد استفاده ایران در ارتباط با کنترل تنگه هرمز ادامه خواهیم داد!

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با طرح ادعایی که صرفا مصرف داخلی داشته و برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش بیان می شود، مدعی شد: ایران اگر فکر می‌کند ترامپ در حالی که به کشتی‌ ها و پایگاه‌ های ما حمله می‌ کند، بی‌ تفاوت می‌ ایستد، اشتباه می‌ کند!

وی سپس مدعی شد: ایران یا باید انتخاب کند که یک کشور مسئولیت‌پذیر باشد یا به مسیری که منجر به ویرانی‌ اش می‌ شود ادامه دهد!

این در حالیست که پایگاه خبری آکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی با تأیید نقض آتش بس دوباره توسط واشنگتن ادعا کرده بود: ارتش آمریکا در پاسخ به حمله روز شنبه ایران به یک نفتکش تجاری حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داد.

همچنین تروریست های سنتکام، به طور رسمی این تجاوز را تایید کرده بودند.

فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه (سنتکام) بامداد امروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ، حملات بیشتری را علیه اهداف متعدد در خاک ایران انجام داده‌اند.

این نهاد آمریکایی مدعی شد که این حملات به بهانه آخرین حمله ایران به نفتکش تجاری «کیکو» با پرچم پاناما صورت گرفت که توسط پهپادهای هجومی ایران هدف قرار گرفته شد.

سنتکام بدون اشاره به نقض مکرر آتش‌بس از سوی امریکا، ادعا کرد که در این حملات جنگنده‌های آمریکایی زیرساخت‌های نظامی ایران از جمله سامانه‌های نظارتی، شبکه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند.

سنتکام در ادامه بیانیه خود مدعی شد: حملات ما توانمندی مین ریزی ایران را هدف قرار داده است.

کد مطلب 6873471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها