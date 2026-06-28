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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

انگلیس: اجرای توافق ایران-آمریکا ضروری است

انگلیس: اجرای توافق ایران-آمریکا ضروری است

وزیر خارجه انگلیس بدون محکوم کردن تنش‌آفرینی‌های مکرر آمریکا در منطقه اعلام کرد: اجرای توافق (تفاهم نامه) میان ایران و آمریکا برای حفظ امنیت مردم و تداوم تردد کشتی‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس امروز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بدون محکوم کردن تنش آفرینی های مکرر آمریکا در منطقه بر خلاف تفاهم نامه این کشور با ایران، ادعا کرد: حملات اخیر به بحرین، کویت و تنگه هرمز را محکوم می‌کنم. این حملات بی‌محابا، از جمله علیه کشتیرانی بین‌المللی جان غیرنظامیان را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را محدود کرده است.

وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: اجرای توافق (تفاهم نامه) میان ایران و آمریکا برای حفظ امنیت مردم و تداوم تردد کشتی‌ ها ضروری است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نقض مجدد تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا در بامداد امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ تاکید کرد که این حملات وحشیانه نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهدشکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.

کد مطلب 6873602

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    نظرات

    • اشنا IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      انگلیس برای منافع خود مانندامریکا بایدعوارض درتنگه هرمز پرداخت کند

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