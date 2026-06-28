صداقت: زائران اربعین اعتبار گذرنامه خود را پیش از نام نویسی بررسی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صداقت عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متقاضیان سفر اربعین باید پیش از ثبتنام از اعتبار حداقل ۶ ماهه گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز نسبت به تمدید یا دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند تا در مرزهای خروجی با مشکل مواجه نشوند.
وی افزود: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با بانک مرکزی، برای هر زائر ۲۰۰ هزار دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص یافته و جزئیات نحوه دریافت آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر با اشاره به پوشش بیمهای زائران گفت: قرارداد بیمه زائران با بیمه ایران منعقد شده و خدمات درمانی و پشتیبانی سلامت نیز با همکاری جمعیت هلال احمر ارائه میشود.
صداقت با توجه به همزمانی ایام اربعین با گرمای شدید هوا در مردادماه، از زائران خواست توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند و افراد دارای بیماریهای زمینهای پیش از سفر با پزشک مشورت کنند.
وی همچنین نصب نرمافزار «همیار اربعین» را به زائران توصیه کرد و گفت: این برنامه خدمات آموزشی، نقشه مسیر، راهنمای سفر و امکانات ارتباطی را در اختیار زائران قرار میدهد.
مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر افزود: هیئتها و گروههای متقاضی برپایی موکب در ایام اربعین نیز باید برای دریافت مجوزهای لازم به ستاد بازسازی عتبات عالیات مراجعه کنند.
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