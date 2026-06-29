سیدرضا میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از روز سه‌شنبه نهم تیرماه آغاز می‌شود و تمامی متقاضیان اعزام به عتبات عالیات در ایام اربعین باید اطلاعات خود را در سامانه «سماح» ثبت کنند.

وی افزود: زائران در زمان ثبت‌نام باید اطلاعات هویتی، کد ملی، مشخصات گذرنامه و مرز خروجی مورد نظر خود را در سامانه وارد کرده و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات بیمه و امداد و نجات پرداخت کنند.

مدیر حج و زیارت گلستان ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، زائران می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، سهمیه ارز اربعین (دینار عراق) را دریافت کنند.

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار الزامی است

میرقاسم‌پور با تأکید بر ضرورت همراه داشتن گذرنامه معتبر گفت: همه زائران باید گذرنامه‌ای داشته باشند که در زمان خروج از کشور حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای صدور گذرنامه موقت ویژه اربعین وجود ندارد.

وی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل پلیس گذرنامه، خروج زائران از مرزهای کشور تنها با گذرنامه معتبر امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراین متقاضیان از هم‌اکنون نسبت به بررسی اعتبار گذرنامه خود اقدام کنند.

زائران مدت اقامت خود را مدیریت کنندمدیرحج و زیارت گلستان با اشاره به حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بیش از ۲۰ میلیون زائر از کشورهای مختلف در این مراسم حضور یابند، از این رو از زائران درخواست می‌کنیم مدت اقامت خود در عراق را بین پنج تا هفت روز برنامه‌ریزی کنند تا امکان ارائه خدمات مناسب به همه زائران فراهم باشد.

وی افزود: این موضوع به توزیع مناسب امکانات و خدمات موکب‌های ایرانی و عراقی کمک کرده و موجب رفاه بیشتر زائران خواهد شد.

میرقاسم‌پور خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ موکب وابسته به استان گلستان در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران خدمات ارائه خواهند کرد و اطلاعات کامل شامل موقعیت مکانی (لوکیشن) این موکب‌ها پیش از اعزام در اختیار زائران گلستانی قرار می‌گیرد تا بتوانند به‌راحتی از خدمات آن‌ها استفاده کنند.