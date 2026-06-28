به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از مزارع دلفان، اظهار داشت: امسال سطح زیر کشت سیب‌زمینی بذری در لرستان ۸۰ هکتار است.

وی با اشاره به اهمیت تولید بذر گواهی‌شده و سالم، اظهار کرد: استفاده از بذر استاندارد نقش مهمی در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و کاهش خسارت ناشی از بیماری‌ها دارد و به همین دلیل نظارت‌های فنی بر مزارع تولید بذر به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه بر اساس برنامه الگوی کشت، امسال شش هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص‌یافته است، گفت: توسعه مزارع بذری در استان یک ضرورت است و باید در این بخش فعال‌تر عمل شود.

وی همچنین در خصوص سایر محصولات مورد بازدید از جمله چغندرقند، نخود و کتان، اظهار کرد: وضعیت این مزارع نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و بر لزوم رعایت اصول فنی در مدیریت مزرعه تأکید شد. وی افزود توسعه کشت کتان نیز در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی برای گسترش سطح زیر کشت این محصول در استان دنبال می‌شود.