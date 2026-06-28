به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد شامگاه یکشنبه در جلسه طرحهای تبصره ۱۸، اظهار داشت: از مجموع هزار و ۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیصیافته به این طرحها مبلغ هزار میلیاردتومانی منابع در استان جذب و پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، بخش صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۷.۵ میلیارد تومان بوده و سایر بخشهای گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر یک بهتناسب دارای اعتباری هستند.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیصیافته، بر ضرورت همکاری بانکها و پیگیری برای جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبارات تأکید کرد.
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