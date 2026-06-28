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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تسهیلات به طرح‌های تبصره ۱۸ لرستان

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تسهیلات به طرح‌های تبصره ۱۸ لرستان

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تبصره ۱۸ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد شامگاه یکشنبه در جلسه طرح‌های تبصره ۱۸، اظهار داشت: از مجموع هزار و ۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به این طرح‌ها مبلغ هزار میلیاردتومانی منابع در استان جذب و پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، بخش صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۷.۵ میلیارد تومان بوده و سایر بخش‌های گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر یک به‌تناسب دارای اعتباری هستند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیص‌یافته، بر ضرورت همکاری بانک‌ها و پیگیری برای جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبارات تأکید کرد.

کد مطلب 6873684

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