به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد شامگاه یکشنبه در جلسه طرح‌های تبصره ۱۸، اظهار داشت: از مجموع هزار و ۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به این طرح‌ها مبلغ هزار میلیاردتومانی منابع در استان جذب و پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، بخش صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۷.۵ میلیارد تومان بوده و سایر بخش‌های گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر یک به‌تناسب دارای اعتباری هستند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیص‌یافته، بر ضرورت همکاری بانک‌ها و پیگیری برای جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبارات تأکید کرد.