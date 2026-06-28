به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران شامگاه یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: سیاست اصلی ستاد، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی در کنار امکانات و زیرساختهای دولت و دستگاههای حاکمیتی برای برگزاری شایسته مراسم در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی است.
وی با تشریح ساختار ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، سیاست کلی بر این است که از ظرفیت و مشارکت مردم و همچنین امکانات دولت و دستگاههای حاکمیتی بهصورت حداکثری استفاده شود.
وی افزود: ستاد مرکزی برگزاری مراسم به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تشکیل شده و تعدادی از وزرا، دستگاههای حاکمیتی، نیروهای مسلح، سپاه و فرماندهی انتظامی در آن عضویت دارند.
استاندار تهران ادامه داد: این ستاد از چند هفته قبل بهصورت مستمر تشکیل جلسه داده و جلسات آن عمدتاً بر سیاستگذاری و تعیین تقسیمکار میان دستگاههای مسئول متمرکز بوده است.
معتمدیان با اشاره به ساختار اجرایی ستاد گفت: با حکم معاون اول رئیسجمهور، پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور، بهعنوان دبیر ستاد منصوب شده و بخش عمده امور اجرایی نیز به وزارت کشور و دبیرخانه ستاد واگذار شده است.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران خاطرنشان کرد: استانداران تهران، قم و خراسان رضوی نیز بهعنوان رؤسای ستادهای استانی انتخاب شدهاند تا در جایگاه خدمتگزار مردم و زائران رهبر شهید انقلاب اسلامی، وظایف محوله را دنبال کنند.
معتمدیان: ایمنی و سلامت مردم محور اصلی برنامهریزی مراسم است / پیشبینی ظرفیتهای گسترده برای اسکان زائران
استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مراسم بر سه اصل ایمنی و سلامت مردم، تأمین امنیت و خدمترسانی حداکثری استوار شده و ظرفیت مساجد، مدارس، دانشگاهها، حسینیهها، دستگاههای دولتی، بوستانها و تفرجگاههای تهران برای اسکان زائران پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: نظرسنجیها نشان میدهد مشتاقان و عاشقان رهبر شهید از سراسر کشور و حتی کشورهای منطقه، خواستار حضور در این مراسم هستند؛ ازاینرو برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که سلامت، ایمنی و امنیت مردم بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
معتمدیان افزود: حفظ جان و سلامت شرکتکنندگان همواره مورد تأکید رئیسجمهور، رؤسای قوا، مسئولان ارشد کشور و دفتر مقام معظم رهبری بوده و گروهی نیز برای حضور در ستاد و نظارت بر عملکرد کمیتهها تعیین شدهاند تا همه برنامهها با رعایت کامل الزامات ایمنی و سلامت اجرا شود.
استاندار تهران سه محور اصلی برنامهریزی برای مراسم را ایمنی و سلامت مردم، امنیت مراسم و خدمترسانی به زائران عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور جمعیت قابلتوجهی از سراسر کشور و محدودیت ظرفیتهای اقامتی، باید از همه زیرساختهای عمومی برای اسکان زائران استفاده شود.
معتمدیان ادامه داد: مساجد، مدارس، دانشگاهها، حسینیهها، امکانات دستگاههای دولتی و همچنین بوستانها و تفرجگاههای سطح شهر تهران از جمله ظرفیتهایی هستند که برای ایجاد محلهای استقرار، کمپها و زائرسراهای بزرگ و ارائه خدمات به مردم پیشبینی شدهاند.
وی با اشاره به تدابیر امنیتی مراسم بیان کرد: مسئولیت این بخش بر عهده دستگاههای امنیتی است و با حضور نیروهای مسلح، انتظامی، نظامی و امنیتی و اشراف کاملی که وجود دارد، مراسم در سراسر کشور و استان تهران در امنیت و آرامش کامل برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: موضوع ایمنی و سلامت مردم در صدر برنامههای تمام کمیتهها قرار دارد و با نظارت محمدرضا عارف، رئیس ستاد مرکزی، تدابیر حداکثری در حوزههای بهداشت و درمان و امداد و نجات پیشبینی شده است.
معتمدیان گفت: ظرفیتهای شهرستانهای استان و مجموعه شهر تهران در این زمینه بهکار گرفته شده و اورژانس و هلالاحمر نیز تمامی امکانات خود را برای ارائه خدمات بسیج کردهاند؛ همچنین از ظرفیت استانهای دیگر برای تقویت خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی استفاده شده است.
وی از حضور دانشگاههای علوم پزشکی در این برنامهریزی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران محور هماهنگی میان دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران است و با دستور وزیر بهداشت، همه ظرفیتهای وزارت بهداشت برای خدمترسانی در مراسم پای کار آمدهاند.
استاندار تهران با اشاره به برگزاری مراسم در فصل گرما اظهار کرد: احتمال گرمازدگی، بروز برخی بیماریها و مخاطرات ناشی از ازدحام جمعیت مورد توجه قرار گرفته و مسئولان بهداشتی و درمانی نیز در روزهای آینده از طریق برنامههای صداوسیما، آموزشها و توصیههای پیشگیرانه لازم را با مردم در میان خواهند گذاشت.
معتمدیان همچنین با اشاره به آمادهسازی مصلای تهران گفت: در حوزه زیرساختهای آب و برق، وزارت نیرو، شرکت توانیر و مجموعه آب و فاضلاب با حداکثر ظرفیت وارد عمل شدهاند تا در جریان پذیرش جمعیت گسترده، کمبودی ایجاد نشود.
وی افزود: با دستور وزیر ارتباطات، پوشش مناسب اینترنتی و ارتباطی از طریق همراه اول، ایرانسل و رایتل پیشبینی شده و با نصب تجهیزات و ایستگاههای سیار ارتباطی، پوشش مورد نیاز در مصلای تهران و مسیر مراسم تشییع فراهم شده است.
استاندار تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز در بخش ایمنسازی و آمادهسازی محیطی حضور فعال دارد و همه دستگاهها تلاش میکنند مراسم بهگونهای مدیریت شود که هیچ آسیبی به مردم وارد نشود.
معتمدیان خاطرنشان کرد: برنامههای وداع در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در مصلای تهران برگزار میشود و مراسم تشییع نیز برای روز پانزدهم پیشبینی شده است.
ورودیها و خروجیهای مصلای تهران افزایش یافت / زائران زمان حضور خود را مدیریت کنند
استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: برای تسهیل تردد و جلوگیری از تراکم جمعیت، تعداد ورودیها و خروجیهای مصلای تهران افزایش یافته و مسیرهای جداگانهای برای ورود و خروج زائران طراحی شده است.
معتمدیان اظهار کرد: بهمنظور مدیریت پیک جمعیتی و تسریع در تخلیه جمعیت، تعداد درهای ورودی و خروجی مصلای تهران افزایش یافته است تا از ایجاد تراکم و بروز آسیب برای مردم جلوگیری شود.
وی افزود: در داخل مصلی نیز کریدوری طراحی شده است تا زائران از یک مسیر وارد و از مسیر دیگری خارج شوند و رفتوآمدها بهصورت روان انجام گیرد.
استاندار تهران با تأکید بر نقش مردم در برقراری نظم و آرامش مراسم گفت: همراهی و همکاری مردم در ایجاد نظم، امنیت و آرامش بسیار مؤثر است و مدیران و کارشناسان دستگاههای مسئول نیز توضیحات و آموزشهای لازم را در اختیار مردم، بهویژه زائرانی که از دیگر استانها به تهران میآیند، قرار خواهند داد.
معتمدیان ادامه داد: با وجود حضور گسترده مردم، تلاش شده است با اتخاذ تدابیر حداکثری در مصلای تهران و دیگر نقاط پایتخت، مراسم در آرامش و ایمنی کامل برگزار شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای ترافیکی گفت: پلیس و دستگاههای مسئول طی یک تا دو ماه گذشته، طرحهای تخصصی و میدانی متعددی را برای مدیریت ترددها بررسی و آماده کردهاند.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: وزارت کشور، استانداری تهران، شهرداری تهران و تمامی دستگاههای مسئول در حوزه ترافیک، با محوریت پلیس در این برنامهریزی مشارکت داشتهاند و چندین حلقه ترافیکی نیز تعریف شده است تا با اعمال محدودیتهای لازم، حرکت خودروها و جمعیت بهشکل روانتری انجام شود.
معتمدیان درباره مدت حضور زائران در داخل مصلی اظهار کرد: زمان ثابتی برای حضور افراد تعیین نشده است، اما با توجه به میزان جمعیت و شرایط فصل گرما، توصیه میشود مردم مدت حضور خود را به حداقل برسانند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تراکم جمعیت کمتر باشد، امکان حضور طولانیتر وجود دارد، اما در زمان افزایش جمعیت، مدیریت زمان حضور به رعایت حال سایر زائران و حفظ ایمنی خود مردم کمک خواهد کرد.
استاندار تهران تأکید کرد: از مردم درخواست میکنیم آخرین وداع خود را با رهبر شهید و قائد عظیمالشأنشان در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند تا فرصت حضور برای دیگر زائران نیز فراهم و سلامت و ایمنی همگان حفظ شود.
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