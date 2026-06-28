https://mehrnews.com/x3crSg ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6873732 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۲ مردم ارومیه در شبهای حماسه و حضور میدان را رها نکرده اند ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور حماسی مردم ارومیه را در یکصد و بیستمین موج شبهای اقتدار ملی می بینید. دریافت 12 MB کد مطلب 6873732 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیستمین شب تجمع لنگرودی ها همزمان با شهادت آیت الله بهشتی قرار یکصد و بیستم مردم آستانه اشرفیه در میدان معتمدیان:خبر مسدودشدن تهران کذب است / محدودیتهای ترافیکی در چهار حلقه چهاردهمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه صد و بیستمین شب بعثت مردم آستارا در خیابان ملت ایران در مسیر ولایت و آرمانهای عاشورا ثابتقدم ایستاده است برچسبها ارومیه تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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