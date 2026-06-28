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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۲

مردم ارومیه در شب‌های حماسه و حضور میدان را رها نکرده اند

مردم ارومیه در شب‌های حماسه و حضور میدان را رها نکرده اند

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور حماسی مردم ارومیه را در یکصد و بیستمین موج شب‌های اقتدار ملی می بینید.

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کد مطلب 6873732

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