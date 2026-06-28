به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید صدرالله رجائینسب شامگاه یکشنبه در صد و بیستمین شب تجمع مردمی یاسوج که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد در این اجتماعات، جلوهای از عشق، وفاداری و پایبندی آنان به نظام جمهوری اسلامی، ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه این حضور مستمر و باشکوه در رسانههای ملی نیز بازتاب گستردهای داشته است، افزود: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد طی ۱۲۰ شب گذشته، در عمل نشان دادند که نسبت به آرمانهای انقلاب، ولایت فقیه و مکتب عاشورا پایبند هستند و این حضور، مایه افتخار برای همه ملت ایران است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به فرازی از زیارت عاشورا گفت: شیعیان با قرائت این زیارت، هر روز عهد و پیمان خود را با امام حسین (ع) تجدید میکنند و ملت ایران نیز از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون این بیعت را در میدان عمل به نمایش گذاشتهاند.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، وی را از ارکان اصلی انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: تعبیر تاریخی امام خمینی (ره) که فرمودند «شهید بهشتی یک ملت بود»، بیانگر جایگاه ممتاز این شخصیت بزرگ در شکلگیری و تثبیت انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام رجائی نسب تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاصل اندیشههای بلند شهید بهشتی و یاران ایشان است و اگر این شهید والامقام در کنار رهبر کبیر انقلاب حضور داشت، بیتردید خدمات ارزشمندتری به کشور ارائه میشد.
وی همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس، امنیت، خدمت، شهدای مقاومت و دیگر شهدای کشور را گرامی داشت و تأکید کرد: دشمنان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند با ترور شخصیتهای برجسته، مسیر انقلاب را متوقف کنند، اما اراده الهی بر استمرار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر اظهار کرد: مدعیان حقوق بشر، خود بزرگترین ناقضان حقوق ملتها هستند و رفتار آنان در فلسطین، لبنان، یمن، عراق، افغانستان و دیگر نقاط جهان، گواه روشنی بر تناقض میان ادعا و عملکرد آنان است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برخاسته از مکتبی است که حتی برای حیوانات نیز حقوق قائل است، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشتار زنان و کودکان بیگناه، از حقوق بشر تنها به عنوان ابزاری سیاسی استفاده میکنند.
حجت الاسلام رجائی نسب با بیان اینکه حقوق بشر آمریکایی مفهومی گزینشی و سیاسی است، گفت: هر کشوری که در برابر سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا ایستادگی کند، با فشار، تحریم و اتهام نقض حقوق بشر مواجه میشود، در حالی که جنایات متحدان آمریکا نادیده گرفته میشود.
وی با اشاره به شعار «هیهات منا الذله» خاطرنشان کرد: ملت ایران با تأسی از مکتب امام حسین (ع)، هرگز در برابر ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نخواهد آورد و همانگونه که امام حسین (ع) با یزید بیعت نکرد، ملت ایران نیز در برابر زورگویی قدرتهای استکباری ایستادگی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری فارس در پایان از حضور گسترده مردم یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد و گفت: از خداوند میخواهیم همه ما را در مسیر امام حسین (ع) ثابتقدم بدارد و عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را روزافزون قرار دهد.
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