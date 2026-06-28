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۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۱

معتمدیان:خبر مسدودشدن تهران کذب است / محدودیت‌های ترافیکی در چهار حلقه

معتمدیان:خبر مسدودشدن تهران کذب است / محدودیت‌های ترافیکی در چهار حلقه

تهران- استاندار تهران گفت: محورهای منتهی به پایتخت مسدود نخواهد شد، اما برای مدیریت تردد و جمعیت، محدودیت‌هایی در چهار حلقه ترافیکی و مبادی ورودی و خروجی تهران اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در برنامه تلویزیونی «بدرقه آقای شهید ایران» با اشاره به انتشار خبری درباره مسدودشدن تهران اظهار کرد: این خبر از سوی منابع رسمی منتشر نشده بود و تکذیب شد؛ البته این موضوع به معنای عادی‌بودن شرایط نیست و در حوزه حمل‌ونقل و تردد مردم محدودیت‌هایی خواهیم داشت.

وی خطاب به شهروندان تهرانی افزود: از مردم عزیز تهران عاجزانه درخواست می‌کنم با توجه به میزبانی پایتخت از زائران رهبر شهید از سراسر کشور، همراهی حداکثری داشته باشند و ترددهای خود را در این ایام به حداقل برسانند.

استاندار تهران با تشریح طرح مدیریت ترافیکی مراسم گفت: حلقه نخست در شعاع یک‌ونیم کیلومتری مصلای تهران تعریف شده است و در این محدوده، تردد باید به‌صورت پیاده انجام شود تا امکان مدیریت بهتر جمعیت فراهم شود.

معتمدیان ادامه داد: حلقه‌های دوم، سوم و چهارم نیز پیش‌بینی شده و در کنار آن، ۱۴ ورودی و خروجی و مبادی دسترسی به تهران در طرح مدیریت ترافیکی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: پارکینگ‌ها از حلقه‌های داخلی به سمت خارج از شهر مدیریت می‌شوند و پس از تکمیل ظرفیت آنها، زائران در کمپ‌ها و زائرسراهای بزرگی که در ۱۴ نقطه پیش‌بینی شده است، استقرار پیدا می‌کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: این مراکز با همکاری شهرداری تهران و سپاه تهران آماده می‌شوند تا امکان اسکان و استراحت موقت زائران فراهم شود.

معتمدیان با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در این مراکز اظهار کرد: سرویس‌های بهداشتی، آب آشامیدنی، پذیرایی، نمازخانه و حداقل برنامه‌های فرهنگی در این نقاط تدارک دیده شده است تا جمعیت سیال و شناور شهر تهران به‌درستی مدیریت شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شهرستان‌های استان تهران نیز پیش‌بینی شده و در همین راستا، ستادهایی به ریاست فرمانداران تشکیل شده است تا با مشارکت سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و همه دستگاه‌ها، زمینه اسکان، حمل‌ونقل، پذیرایی و ارائه خدمات بهداشتی به هم‌وطنان فراهم شود.

استاندار تهران ادامه داد: در صورت نیاز، از ظرفیت استان‌های هم‌جوار نیز استفاده خواهد شد و هماهنگی‌های مناسبی با استانداران البرز، قزوین و دیگر استان‌های هم‌جوار انجام شده است.

معتمدیان گفت: با تدبیر وزیر کشور، هماهنگی با استانداران سراسر کشور نیز صورت گرفته است تا انتقال زائران به تهران به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام و خدمات حداکثری به آنان ارائه شود.

وی افزود: برای هر یک از مناطق ۲۲گانه تهران، یک استان به‌عنوان معین در نظر گرفته شده است تا در حوزه‌های اسکان، پشتیبانی، حمل‌ونقل و سایر خدمات مورد نیاز مشارکت کند.

استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، استان‌ها باید در بخش‌های حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، آب آشامیدنی و تأمین دیگر نیازهای اولیه، به مجموعه مدیریت استان تهران کمک کنند تا میزبانی از زائران با نظم و برنامه‌ریزی انجام شود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: استقبال گسترده مردم برای مشارکت در مراسم فراتر از برآوردها بوده و تاکنون بیش از ۶ هزار موکب مردمی در تهران برای ارائه خدمات اسکان، تغذیه و پذیرایی از زائران ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار کرد: نتایج نظرسنجی‌های دستگاه‌های مختلف، از اشتیاق گسترده مردم برای حضور و مشارکت در برنامه‌های بدرقه و تشییع در نقاط مختلف کشور حکایت دارد.

وی افزود: میزان استقبال و علاقه مردم برای حضور در این مراسم، فراتر از تصور است و احساس می‌کنیم در روزهای آینده شاهد اجتماعی کم‌نظیر و ماندگار خواهیم بود که بیانگر عشق و ارادت مردم سراسر ایران اسلامی به رهبر شهیدشان است.

استاندار تهران ادامه داد: امروز فکر و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دولت و دستگاه‌های مسئول بر این موضوع متمرکز شده است که چگونه بتوانیم پاسخ‌گوی مطالبه مردم برای حضور، مشارکت و خدمت‌رسانی در این مراسم باشیم و ظرفیت‌های گسترده مردمی را به‌درستی سازمان‌دهی کنیم.

معتمدیان با اشاره به استقبال مردم تهران برای راه‌اندازی موکب گفت: بر اساس آماری که ارائه شده، بیش از ۶ هزار موکب در تهران ثبت‌نام کرده‌اند تا مردم با هزینه شخصی خود در خدمت زائرانی باشند که از سراسر کشور در مراسم حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: مردم برای تأمین اسکان، تغذیه، پذیرایی، آب آشامیدنی و دیگر نیازهای زائران اعلام آمادگی کرده‌اند و هزینه‌های این خدمات را نیز داوطلبانه بر عهده گرفته‌اند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: این حضور مشتاقانه و عاشقانه تنها به داخل کشور محدود نیست و مردم کشورهای مختلف منطقه نیز برای شرکت در مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

معتمدیان اظهار کرد: بر اساس آماری که تا چند روز گذشته اعلام شده، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور عراق برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ثبت‌نام کرده‌اند و این استقبال به یک کشور محدود نمی‌شود.

وی تأکید کرد: دولت و مجموعه حاکمیت در این زمینه نگرانی از نبود ظرفیت مردمی ندارند و مهم‌ترین مسئولیت ما، سازمان‌دهی ظرفیت‌های عظیمی است که برای حضور و خدمت‌رسانی پای کار آمده‌اند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: با اتکا به این حضور گسترده، در روزهای آینده حماسه‌ای تازه و ماندگار در تاریخ کشور ثبت خواهد شد و صداوسیما نیز می‌تواند لحظات حضور میلیونی مردم در برنامه‌های برگزارشده در سه استان را برای تاریخ به ثبت برساند.

کد مطلب 6873729

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      2 0
      پاسخ
      خدمت استاندار محترم. تکلیف ورود و خروج شهروندان تهرانی از تهران مشخص نشد. سفری داشتیم که بعلت خبرمسدود سازی تهران از روز جمعه کنسل شد، چرا شایعه ها را سریع تکذیب نمی‌کنید؟
    • داریوش‌عمرانی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 1
      پاسخ
      بسیار خوب و عالی است روحش شاد و انشاالله به خوبی چنانچه حق مطلب است توسط مردم ادا شود

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