به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در برنامه تلویزیونی «بدرقه آقای شهید ایران» با اشاره به انتشار خبری درباره مسدودشدن تهران اظهار کرد: این خبر از سوی منابع رسمی منتشر نشده بود و تکذیب شد؛ البته این موضوع به معنای عادیبودن شرایط نیست و در حوزه حملونقل و تردد مردم محدودیتهایی خواهیم داشت.
وی خطاب به شهروندان تهرانی افزود: از مردم عزیز تهران عاجزانه درخواست میکنم با توجه به میزبانی پایتخت از زائران رهبر شهید از سراسر کشور، همراهی حداکثری داشته باشند و ترددهای خود را در این ایام به حداقل برسانند.
استاندار تهران با تشریح طرح مدیریت ترافیکی مراسم گفت: حلقه نخست در شعاع یکونیم کیلومتری مصلای تهران تعریف شده است و در این محدوده، تردد باید بهصورت پیاده انجام شود تا امکان مدیریت بهتر جمعیت فراهم شود.
معتمدیان ادامه داد: حلقههای دوم، سوم و چهارم نیز پیشبینی شده و در کنار آن، ۱۴ ورودی و خروجی و مبادی دسترسی به تهران در طرح مدیریت ترافیکی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: پارکینگها از حلقههای داخلی به سمت خارج از شهر مدیریت میشوند و پس از تکمیل ظرفیت آنها، زائران در کمپها و زائرسراهای بزرگی که در ۱۴ نقطه پیشبینی شده است، استقرار پیدا میکنند.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: این مراکز با همکاری شهرداری تهران و سپاه تهران آماده میشوند تا امکان اسکان و استراحت موقت زائران فراهم شود.
معتمدیان با اشاره به خدمات پیشبینیشده در این مراکز اظهار کرد: سرویسهای بهداشتی، آب آشامیدنی، پذیرایی، نمازخانه و حداقل برنامههای فرهنگی در این نقاط تدارک دیده شده است تا جمعیت سیال و شناور شهر تهران بهدرستی مدیریت شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت شهرستانهای استان تهران نیز پیشبینی شده و در همین راستا، ستادهایی به ریاست فرمانداران تشکیل شده است تا با مشارکت سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و همه دستگاهها، زمینه اسکان، حملونقل، پذیرایی و ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان فراهم شود.
استاندار تهران ادامه داد: در صورت نیاز، از ظرفیت استانهای همجوار نیز استفاده خواهد شد و هماهنگیهای مناسبی با استانداران البرز، قزوین و دیگر استانهای همجوار انجام شده است.
معتمدیان گفت: با تدبیر وزیر کشور، هماهنگی با استانداران سراسر کشور نیز صورت گرفته است تا انتقال زائران به تهران بهصورت برنامهریزیشده انجام و خدمات حداکثری به آنان ارائه شود.
وی افزود: برای هر یک از مناطق ۲۲گانه تهران، یک استان بهعنوان معین در نظر گرفته شده است تا در حوزههای اسکان، پشتیبانی، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز مشارکت کند.
استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم، استانها باید در بخشهای حملونقل، اسکان، تغذیه، آب آشامیدنی و تأمین دیگر نیازهای اولیه، به مجموعه مدیریت استان تهران کمک کنند تا میزبانی از زائران با نظم و برنامهریزی انجام شود.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: استقبال گسترده مردم برای مشارکت در مراسم فراتر از برآوردها بوده و تاکنون بیش از ۶ هزار موکب مردمی در تهران برای ارائه خدمات اسکان، تغذیه و پذیرایی از زائران ثبتنام کردهاند.
وی اظهار کرد: نتایج نظرسنجیهای دستگاههای مختلف، از اشتیاق گسترده مردم برای حضور و مشارکت در برنامههای بدرقه و تشییع در نقاط مختلف کشور حکایت دارد.
وی افزود: میزان استقبال و علاقه مردم برای حضور در این مراسم، فراتر از تصور است و احساس میکنیم در روزهای آینده شاهد اجتماعی کمنظیر و ماندگار خواهیم بود که بیانگر عشق و ارادت مردم سراسر ایران اسلامی به رهبر شهیدشان است.
استاندار تهران ادامه داد: امروز فکر و تلاش شبانهروزی مجموعه دولت و دستگاههای مسئول بر این موضوع متمرکز شده است که چگونه بتوانیم پاسخگوی مطالبه مردم برای حضور، مشارکت و خدمترسانی در این مراسم باشیم و ظرفیتهای گسترده مردمی را بهدرستی سازماندهی کنیم.
معتمدیان با اشاره به استقبال مردم تهران برای راهاندازی موکب گفت: بر اساس آماری که ارائه شده، بیش از ۶ هزار موکب در تهران ثبتنام کردهاند تا مردم با هزینه شخصی خود در خدمت زائرانی باشند که از سراسر کشور در مراسم حضور پیدا میکنند.
وی افزود: مردم برای تأمین اسکان، تغذیه، پذیرایی، آب آشامیدنی و دیگر نیازهای زائران اعلام آمادگی کردهاند و هزینههای این خدمات را نیز داوطلبانه بر عهده گرفتهاند.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: این حضور مشتاقانه و عاشقانه تنها به داخل کشور محدود نیست و مردم کشورهای مختلف منطقه نیز برای شرکت در مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
معتمدیان اظهار کرد: بر اساس آماری که تا چند روز گذشته اعلام شده، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور عراق برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ثبتنام کردهاند و این استقبال به یک کشور محدود نمیشود.
وی تأکید کرد: دولت و مجموعه حاکمیت در این زمینه نگرانی از نبود ظرفیت مردمی ندارند و مهمترین مسئولیت ما، سازماندهی ظرفیتهای عظیمی است که برای حضور و خدمترسانی پای کار آمدهاند.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: با اتکا به این حضور گسترده، در روزهای آینده حماسهای تازه و ماندگار در تاریخ کشور ثبت خواهد شد و صداوسیما نیز میتواند لحظات حضور میلیونی مردم در برنامههای برگزارشده در سه استان را برای تاریخ به ثبت برساند.
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