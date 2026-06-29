بخشنامه وزارت کار درباره وضعیت تعطیلی روزهای وداع و تدفین رهبر فقید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصمیمات اتخاذ شده برای ایام وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت تعطیلی این ایام را برای کارگران بخش خصوصی تشریح کرد.

وزارت کار با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، بر لزوم تبیین قوانین مربوط به تعطیلات رسمی برای جامعه کارگری تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه و با استناد به ماده ۶۳ قانون کار، در صورتی که مراجع ذی‌صلاح ایامی را به عنوان «تعطیل عمومی رسمی» اعلام کنند، این تعطیلی مشمول تمامی کارگران بخش خصوصی نیز خواهد بود.

در متن این بخشنامه آمده است: مستنبط از ماده ۶۳ قانون کار، در صورت اعلام تعطیل عمومی رسمی توسط مراجع ذی‌صلاح، علی‌الاصول تعطیلی یا تعطیلات اعلام شده، با رعایت شرایط اعلامی، شامل کارگران بخش خصوصی نیز گردیده و قواعد حاکم بر آن همانند قواعد حاکم بر سایر تعطیلات رسمی عمومی مقرر در تقویم رسمی کشور است.

وزارت کار از مدیران کل استانی خواسته است تا ضمن آگاهی از این موضوع، مفاد این ابلاغیه را به نحو مقتضی به کارشناسان، واحدهای ذی‌ربط و تمامی مجموعه‌های کارگری تحت نظارت خود ابلاغ نمایند تا از بروز هرگونه ابهام در اجرای قوانین کار در ایام پیش‌رو جلوگیری به عمل آید.

این تصمیم در راستای تسهیل شرایط برای حضور آحاد جامعه از جمله جامعه کارگری در مراسم‌های سوگواری و تکریم مقام رهبر فقید انقلاب اتخاذ شده است.