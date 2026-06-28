https://mehrnews.com/x3crSh ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6873733 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ سلماسیها در حمایت از رهبری در خیابان تجمع کردند ارومیه -مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب یکشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6873733 کپی شد مطالب مرتبط صدوبیستمین شب از تجمع مردم در مشهد ۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان چهاردهمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه صد و بیستمین شب تجمع لنگرودی ها همزمان با شهادت آیت الله بهشتی ایستادگی مردم رزن در سنگر خیابان برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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