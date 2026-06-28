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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۳

سلماسی‌ها در حمایت از رهبری در خیابان تجمع کردند

سلماسی‌ها در حمایت از رهبری در خیابان تجمع کردند

ارومیه -مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب یکشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6873733

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