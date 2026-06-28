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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰

ایستادگی مردم رزن در سنگر خیابان

ایستادگی مردم رزن در سنگر خیابان

همدان-مردم مومن و انقلابی رزن در تجمع پرشور شبانه حاضر شدند و ایستادگی در راه وطن را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6873698

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