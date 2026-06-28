https://mehrnews.com/x3crRz ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6873698 استانها همدان استانها همدان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ ایستادگی مردم رزن در سنگر خیابان همدان-مردم مومن و انقلابی رزن در تجمع پرشور شبانه حاضر شدند و ایستادگی در راه وطن را به نمایش گذاشتند. دریافت 28 MB کد مطلب 6873698 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیستمین شب از بعثت مردم شهرکرد در خیابان آوج در شب ۱۲۰؛ مردم همچنان پای کار همدلی و فرهنگ عاشورا شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت شهرکردیها در پایان چهارمین ماه؛ همچنان پرقدرت در خیابانیم مهرگان در شب ۱۲۰؛ اجتماع مردمی با عطر ماندگار محرم الوند در یکصد و بیستمین شب؛ تداوم حضور مردم در اجتماع شبانه اجتماع پرشور عاشقان حسینی در نوشهر سلماسیها در حمایت از رهبری در خیابان تجمع کردند برچسبها همدان جنگ رمضان تجمع مردمی
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