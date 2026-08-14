به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۶۷ و هفته بیست‌وچهارم این برنامه، امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت اعلام همبستگی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه ساعت ۲۱ امشب، جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

محل تجمع و حرکت شرکت‌کنندگان، پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر اعلام شده است.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود.