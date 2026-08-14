مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان پاوه اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی مردم نیک‌اندیش پاوه در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و ارزشمند است که می‌تواند به صورت مستقیم در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی نقش داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان پاوه دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خونی استان مشارکت کنند و با اهدای خون، بخشی از نیاز بیماران را تأمین کنند.

میرزاده گفت: تیم سیار اهدای خون روز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند برای کمک به بیماران مورد استفاده قرار گیرد و حضور هر شهروند در این برنامه می‌تواند امیدی برای ادامه زندگی یک بیمار باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از مردم نیک‌اندیش پاوه خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه و نجات‌بخش مشارکت کنند.